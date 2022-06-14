https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدفاع-الروسية-تعلن-تصفية-أكثر-من-350-قوميا-أوكرانيا-متطرفا-1063558890.html
الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا
الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تصفية أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:27+0000
2022-06-14T08:27+0000
2022-06-14T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف بيان وزارة الدفاع: "قرر أكثر من 30 جنديا من الكتيبة 25 من اللواء 54 للقوات المسلحة الأوكرانية إلقاء أسلحتهم والاستسلام للقوات الروسية".وتابع البيان: "في حوالي الساعة 22.00 ليلا، بدأ الجنود الأوكران الذين يحملون أعلاما بيضاء في التقدم نحو المواقع الروسية، في تلك اللحظة، فتحت وحدة تابع للقوميين الأوكران النار في الظهر على جنود المستسلمين ونتيجة لإطلاق النار، قتل 32 جنديا أوكرانيا".وشدد البيان على أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية المتزايدة وإحباط معنويات القوات الأوكرانية، يحاول نظام كييف وقف استسلام وحداته من خلال إجراءات عقابية، وأشار إلى أن حياة الجنود الأوكرانيين والمقاتلين لا تعني شيئا للقيادة الحالية لأوكرانيا.ودمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر عالية الدقة ترسانة أسلحة المدفعية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف، وأصابت الصواريخ 11 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، و8 مواقع لإطلاق النار من وحدات الجيش الأوكراني.وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة هليكوبتر من طراز "مي 24". كما تم إسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية. اعتراض صاروخ "توتشكا-يو" أوكراني و14 صاروخا من صواريخ "سميرتش إم إل آر إس".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-و8-طائرات-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1063467444.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا
08:27 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 08:42 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تصفية أكثر من 350 قوميا أوكرانيا متطرفا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "قرر أكثر من 30 جنديا من الكتيبة 25 من اللواء 54 للقوات المسلحة الأوكرانية إلقاء أسلحتهم والاستسلام للقوات الروسية".
وتابع البيان: "في حوالي الساعة 22.00 ليلا، بدأ الجنود الأوكران الذين يحملون أعلاما بيضاء في التقدم نحو المواقع الروسية، في تلك اللحظة، فتحت وحدة تابع للقوميين الأوكران النار في الظهر على جنود المستسلمين ونتيجة لإطلاق النار، قتل 32 جنديا أوكرانيا".
وشدد البيان على أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية المتزايدة وإحباط معنويات القوات الأوكرانية، يحاول نظام كييف وقف استسلام وحداته من خلال إجراءات عقابية، وأشار إلى أن حياة الجنود الأوكرانيين والمقاتلين لا تعني شيئا للقيادة الحالية لأوكرانيا.
ودمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر عالية الدقة ترسانة أسلحة المدفعية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف، وأصابت الصواريخ 11 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، و8 مواقع لإطلاق النار من وحدات الجيش الأوكراني.
وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة هليكوبتر من طراز "مي 24". كما تم إسقاط 9 طائرات بدون طيار أوكرانية. اعتراض صاروخ "توتشكا-يو" أوكراني و14 صاروخا من صواريخ "سميرتش إم إل آر إس".