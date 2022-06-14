https://arabic.sputniknews.com/20220614/السفير-الإثيوبي-لدى-روسيا-إثيوبيا-قد-تنضم-إلى-نظام-الدفع-الدولي-المستقل-الجديد-لروسيا-1063564801.html

السفير الإثيوبي لدى روسيا: إثيوبيا قد تنضم إلى نظام الدفع الدولي المستقل الجديد لروسيا

السفير الإثيوبي لدى روسيا: إثيوبيا قد تنضم إلى نظام الدفع الدولي المستقل الجديد لروسيا

أكد السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو أرغاو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تنضم إلى نظام الدفع الدولي المستقل الجديد لروسيا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T10:02+0000

2022-06-14T10:02+0000

2022-06-14T10:02+0000

روسيا

أخبار إثيوبيا

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موسكو- سبوتنيك. وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، رد أليمايهو على سؤال حول ما إذا كانت إثيوبيا تفكر في الانضمام إلى نظام الدفع الجديد، قائلا: "إذا تم إنشاؤه مع تركيا، ومع الصين، ومع بعض الدول الأخرى، فإنه سيعمل من أجل أفريقيا، وهذه ليست مشكلة".ويعتقد السفير أن ميزة القابلية العالمية للتحويل هي ما يمكن أن يمنح نظام الدفع المرتقب ميزة معينة، بغض النظر عن العملة المعينة كأساس.وقال: "يمكن أن تكون هذه العملة مهما كانت، ولكن يجب أن تكون قابلة للتحويل، عليك أن تتبادل أينما تذهب، على سبيل المثال، مع عملات مثل عملة بلدي "بير"، لا يمكنني استخدامها هنا في روسيا... إذا كان المال قابل للتحويل في دول أخرى، من الممكن استخدامها، ولا يمثل ذلك مشكلة".سترسل تركيا وفنزويلا مسؤولي البنك المركزي إلى منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين (SPIEF)، هذا الأسبوع، لمناقشة المعاملات المصرفية مع روسيا، من بين أمور أخرى، حسبما أفاد منظم المنتدى، روسكونغرس.وأشار السفير الإثيوبي الذي سيحضر أيضًا، إلى أن وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي سيحضر منتدى SPIEF في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.وفيما تعرضت روسيا للتهديد بقطع اتصالها بنظام سويفت كجزء من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقد طور بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى Mirفي عام 015 ، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مايو / أيار، إن روسيا وإيران اتفقتا على البدء في تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية بشكل متبادل وناقشا إمكانية قبول بطاقات مير وشتاب البنكية لبعضهما بعضا.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/لماذا-يخشى-الغرب-من-فصل-روسيا-عن-نظام-الدفع-العالمي-سويفت؟-1054251451.html

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