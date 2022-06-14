https://arabic.sputniknews.com/20220614/السيسي-عن-أزمة-سد-النهضة-كلامي-ليس-كثيرا-ولكن-لن-يقترب-أحد-من-مياه-مصر-1063563777.html

السيسي عن أزمة سد النهضة: كلامي ليس كثيرا ولكن لن يقترب أحد من مياه مصر

السيسي عن أزمة سد النهضة: كلامي ليس كثيرا ولكن لن يقترب أحد من مياه مصر

رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أزمة سد النهضة الإثيوبي، خاصة من الاقتراب من بدء الملء الثالث له. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T09:45+0000

2022-06-14T09:45+0000

2022-06-14T09:45+0000

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وقال السيسي خلال لقائه مع إعلاميين على هامش افتتاحه عددا من المشروعات الحيوانية في مدينة السادات، أمس الاثنين: "كلامي ليس كتيرا، لن يقترب أحد من مياه مصر، ونحن نتحدث بالدبلوماسية والصبر". وأردف: "وفي نفس الوقت حجم المشروعات اللي يتم تنفيذها في مصر للاستفادة القصوى من المياه ليست موجودة في العالم، وذلك لكي أقول يارب لقد فعلت ما هو مطلوب مني، وصبرت لتعزيز الاستفادة من كل مواردي".وكان السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، أعلن اليوم الثلاثاء أن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لاستكمال أعمال البناء في نهاية العام المقبل.وقال تيغينو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن 88% من أعمال بناء سد النهضة اكتملت ونخطط لاستكمال جميع أعمال البناء بحلول نهاية عام 2023".وأكد السفير الإثيوبي أنه "نظرًا لأن سد النهضة هو مشروع أنشأته إثيوبيا بنفسها، فسيتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين ولكن قد نشارك المعلومات مع دول المصب عند الضرورة".وأكد تيغينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق حول السد.وصرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الجمعة الماضي، أن أديس أبابا ستستمر في ملء سد النهضة الإثيوبي، دون ‏نية الإضرار بأي دولة أخرى.‏وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة رسميا منذ أبريل/ نيسان 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/سفير-البرازيل-لدى-مصر-نؤيد-إيجاد-حل-تفاوضي-لأزمة-سد-النهضة-1063047333.html

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار مصر الآن, العالم العربي