عربي
إسرائيل تعلن أن زيارة بايدن ستتضمن "خطوات لتعزيز اندماجها في الشرق الأوسط"
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/المتحدث-باسم-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصف-الوضع-في-دونيتسك-بأنه-متوتر-للغاية-1063599360.html
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في دونيتسك بأنه "متوتر للغاية"
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في دونيتسك بأنه "متوتر للغاية"
وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الوضع في دونيتسك، التي تعرضت في اليوم السابق لأشد قصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2015، بأنه... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T17:58+0000
2022-06-14T17:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063021023_0:21:3139:1786_1920x0_80_0_0_b99eaefb7d8ea88cc68be1586248c0b1.jpg
وقال دوجاريك في إفادة صحفية: "لا يزال الوضع في دونيتسك متوترا للغاية. لقد تسبب تصعيد الأعمال العدائية منذ الأسبوع الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يعيشون في المدينة".وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواصلون التعامل مع أطراف النزاع ويدعون إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.وتعرضت دونيتسك يوم الاثنين لأعنف قصف منذ 2015، حيث قصفت القوات الأوكرانية جميع مناطق المدينة تقريبا.وفي هذا الصدد، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في نداء رسمي إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات حليفة إضافية"، فيما وصف عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، قصف القوات الأوكرانية للمدينة يوم الاثنين بأنه من أعنف قصف في السنوات الثماني الأخيرة من الصراع.من جهتها، أشارت داريا موروزوفا، مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرب أظهر مرة أخرى لامبالاته، واصفة رد فعله على قصف دونيتسك بأنه مؤشر على ازدواجية المعايير.بدوره، وصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، بأنه من المفاجئ عدم إظهار الغرب لأي رد فعل على قصف القوات الأوكرانية لمناطق دونيتسك، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك سوى تعليق غامض من ممثل الأمم المتحدة من جانب المجتمع الغربي بشأن هذا الوضع. وأثار عدم رد فعل عدد من وسائل الإعلام الغربية على قصف القوات الأوكرانية لمستشفى للولادة في دونيتسك غضب نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-جمهورية-دونيتسك-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-ستنتهي-بالنصر-الكامل-لقوات-الحلفاء-1063597005.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063021023_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_30a7b29a42ca69285d25c390097f835c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في دونيتسك بأنه "متوتر للغاية"

17:58 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
آثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الوضع في دونيتسك، التي تعرضت في اليوم السابق لأشد قصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2015، بأنه "متوتر للغاية".
وقال دوجاريك في إفادة صحفية: "لا يزال الوضع في دونيتسك متوترا للغاية. لقد تسبب تصعيد الأعمال العدائية منذ الأسبوع الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يعيشون في المدينة".
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواصلون التعامل مع أطراف النزاع ويدعون إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتعرضت دونيتسك يوم الاثنين لأعنف قصف منذ 2015، حيث قصفت القوات الأوكرانية جميع مناطق المدينة تقريبا.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري لأبطالك المحررين، دونباس!، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء
16:53 GMT
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في نداء رسمي إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات حليفة إضافية"، فيما وصف عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، قصف القوات الأوكرانية للمدينة يوم الاثنين بأنه من أعنف قصف في السنوات الثماني الأخيرة من الصراع.
من جهتها، أشارت داريا موروزوفا، مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرب أظهر مرة أخرى لامبالاته، واصفة رد فعله على قصف دونيتسك بأنه مؤشر على ازدواجية المعايير.
بدوره، وصف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، بأنه من المفاجئ عدم إظهار الغرب لأي رد فعل على قصف القوات الأوكرانية لمناطق دونيتسك، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك سوى تعليق غامض من ممثل الأمم المتحدة من جانب المجتمع الغربي بشأن هذا الوضع. وأثار عدم رد فعل عدد من وسائل الإعلام الغربية على قصف القوات الأوكرانية لمستشفى للولادة في دونيتسك غضب نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала