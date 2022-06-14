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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء
رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس ستنتهي بـ"النصر الكامل" لقوات الحلفاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:53+0000
2022-06-14T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وعبر بوشيلين عن ثقته بالنصر الكامل، خلال لقائه مع حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، بهدف عقد اجتماع لمجموعة العمل حول التفاعل بين سان بطرسبورغ وماريوبول.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال أمس الاثنين، إن الهدف من العملية العسكرية الروسية حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، منوها إلى إحالة طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية.وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وحول طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من روسيا الدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، أفاد بيسكوف بأنه أحال مسألة الدعم الإضافي إلى وزارة الدفاع الروسية.في وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات تحالف إضافية" بسبب زيادة حالات قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/زيلينسكي-يدعو-إلى-محاربة-بكين-صحيفة-تتحدث-عن-عمل-عسكري-قريب-في-بحر-الصين-الجنوبي-1063580002.html
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رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء

16:53 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري "لأبطالك المحررين، دونباس!"، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري لأبطالك المحررين، دونباس!، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس ستنتهي بـ"النصر الكامل" لقوات الحلفاء.
وعبر بوشيلين عن ثقته بالنصر الكامل، خلال لقائه مع حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، بهدف عقد اجتماع لمجموعة العمل حول التفاعل بين سان بطرسبورغ وماريوبول.

"بالتأكيد العملية العسكرية الخاصة بالنسبة لنا هي عملية تحرير وستنتهي بانتصار كامل لقواتنا الحليفة ولا شك في ذلك".

رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال أمس الاثنين، إن الهدف من العملية العسكرية الروسية حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، منوها إلى إحالة طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية.
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وحول طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من روسيا الدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، أفاد بيسكوف بأنه أحال مسألة الدعم الإضافي إلى وزارة الدفاع الروسية.
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13:09 GMT
في وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات تحالف إضافية" بسبب زيادة حالات قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك.

وتعرضت مراكز ومرافق مدنية في دونيتسك، لقصف أوكراني مكثف خلال الساعات الماضية، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.
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