https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-جمهورية-دونيتسك-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-ستنتهي-بالنصر-الكامل-لقوات-الحلفاء-1063597005.html

رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء

رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس ستنتهي بـ"النصر الكامل" لقوات الحلفاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T16:53+0000

2022-06-14T16:53+0000

2022-06-14T16:53+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وعبر بوشيلين عن ثقته بالنصر الكامل، خلال لقائه مع حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، بهدف عقد اجتماع لمجموعة العمل حول التفاعل بين سان بطرسبورغ وماريوبول.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال أمس الاثنين، إن الهدف من العملية العسكرية الروسية حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، منوها إلى إحالة طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع الروسية.وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وحول طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من روسيا الدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، أفاد بيسكوف بأنه أحال مسألة الدعم الإضافي إلى وزارة الدفاع الروسية.في وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجمهورية تطلب من روسيا "قوات تحالف إضافية" بسبب زيادة حالات قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.

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