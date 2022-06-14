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https://arabic.sputniknews.com/20220614/بلومبرغ-تكشف-عن-العواقب-الوخيمة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1063558751.html
بلومبرغ تكشف عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
بلومبرغ تكشف عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
كشفت مجلة أمريكية، يوم أمس الاثنين، عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي سيجلب للدول الأوروبية العديد من المشاكل الجديدة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:22+0000
2022-06-14T08:22+0000
العالم
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وكتب الصحفي الأمريكي أندرياس كلوث في مجلة "بلومبرغ" تقريرا أكد فيه أن "الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن أبدًا نموذجًا للحكم الرشيد قد ينهار أو حتى يتفكك"، مضيفًا أن "هذا التحذير ينطبق أيضًا على قبول مولدوفا وجورجيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية ودول أخرى متفقة بالفعل".واعتبر كلوث في تقرير أن "التسرع في عملية انضمام أوكرانيا ودول أخرى هي فكرة سيئة، مشيرا إلى أن "الاقتصاد والقضاء والمؤسسات الأخرى في هذه الدول ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا أمر طائش".كما أكد كلوث أن "العدد المتزايد من المؤسسات والمفوضين والفوضى البابلية للغات والتقاليد والمصالح الوطنية هي أقل المشاكل ومعاهدات الاتحاد الأوروبي التي عفا عليها الزمن لا تتوافق مع الواقع".ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط، وخلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 8 أبريل/نيسان، تلقى زيلينسكي استبيانًا لبدء عملية انضمام أوكرانيا.
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بلومبرغ تكشف عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

08:22 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشفت مجلة أمريكية، يوم أمس الاثنين، عن العواقب الوخيمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي سيجلب للدول الأوروبية العديد من المشاكل الجديدة.
وكتب الصحفي الأمريكي أندرياس كلوث في مجلة "بلومبرغ" تقريرا أكد فيه أن "الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن أبدًا نموذجًا للحكم الرشيد قد ينهار أو حتى يتفكك"، مضيفًا أن "هذا التحذير ينطبق أيضًا على قبول مولدوفا وجورجيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية ودول أخرى متفقة بالفعل".
واعتبر كلوث في تقرير أن "التسرع في عملية انضمام أوكرانيا ودول أخرى هي فكرة سيئة، مشيرا إلى أن "الاقتصاد والقضاء والمؤسسات الأخرى في هذه الدول ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا أمر طائش".
كما أكد كلوث أن "العدد المتزايد من المؤسسات والمفوضين والفوضى البابلية للغات والتقاليد والمصالح الوطنية هي أقل المشاكل ومعاهدات الاتحاد الأوروبي التي عفا عليها الزمن لا تتوافق مع الواقع".
ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط، وخلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى كييف في 8 أبريل/نيسان، تلقى زيلينسكي استبيانًا لبدء عملية انضمام أوكرانيا.
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