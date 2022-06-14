https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينيت-ودراجي-يبحثان-إمكانية-تصدير-الغاز-الإسرائيلي-إلى-أوروبا-عبر-مصر-1063583383.html
بينيت ودراجي يبحثان إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر
بينيت ودراجي يبحثان إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ونظيره الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون في مجال الطاقة، وإمكانية تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:48+0000
2022-06-14T13:48+0000
2022-06-14T13:48+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال مكتب بينيت في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي"، الذي يزور إسرائيل.وأضاف: "بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون بين إسرائيل وإيطاليا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتعامل مع أزمة الغذاء العالمية".كذلك، بحث بينيت ودراجي "أوجه التعاون الممكنة في مجال الطاقة لا سيما في ضوء إمكانية تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر"، وفق نص البيان.وفي الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام أوروبا بإمكانية استيراد الغاز الإسرائيلي بعد تحويله إلى غاز مسال في مصر في إطار تنويع مصادر الطاقة.والشهر الماضي، صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برغر، بأن "الاتحاد يتفاوض مع كل من مصر وإسرائيل للتعاون في تصدير الغاز إلى دول القارة".وأضاف برغر وقتها لموقع "الطاقة" أنه "من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا جدا"، لافتا إلى أن "المفاوضات تتركز على جلب الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتحويله إلى غاز طبيعي مُسال، ثم تصديره إلى أوروبا".
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مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بينيت ودراجي يبحثان إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ونظيره الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون في مجال الطاقة، وإمكانية تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر.
وقال مكتب بينيت في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي"، الذي يزور إسرائيل.
وأضاف: "بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون بين إسرائيل وإيطاليا
، وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتعامل مع أزمة الغذاء العالمية".
كذلك، بحث بينيت ودراجي "أوجه التعاون الممكنة في مجال الطاقة لا سيما في ضوء إمكانية تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر"، وفق نص البيان.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام أوروبا بإمكانية استيراد الغاز الإسرائيلي
بعد تحويله إلى غاز مسال في مصر في إطار تنويع مصادر الطاقة.
والشهر الماضي، صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برغر، بأن "الاتحاد يتفاوض مع كل من مصر وإسرائيل للتعاون في تصدير الغاز إلى دول القارة".
وأضاف برغر وقتها لموقع "الطاقة
" أنه "من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا جدا"، لافتا إلى أن "المفاوضات تتركز على جلب الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتحويله إلى غاز طبيعي مُسال، ثم تصديره إلى أوروبا".