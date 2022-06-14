https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقارير-تركيا-تستعد-لشن-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا-1063553621.html
تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا
تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا
تستعد القوات التركية للبدء في عملية عسكرية خامسة شمالي سوريا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T07:30+0000
2022-06-14T07:30+0000
2022-06-14T07:30+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665823_94:0:1075:552_1920x0_80_0_0_0d0d58079edd18f0b5a752e0eb12a2a8.jpg
وستكون العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا بالإرهابي، حسب تقارير إعلامية تركية. ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق. وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، أنها لن ترسل قوات إلى قاباني وعين عيسى بسبب الاعتراض الروسي على هذه المناطق. وبذلك تكون العملية العسكرية في منطقتي منبج وتل رفعت. وفي الوقت نفسه، أعادت القوات الكردية نشر نفسها في المناطق التي من المقرر أن تكون فيها العملية العسكرية التركية، وأقاموا حواجز تفتيش للدخول والخروج من المدينة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665823_216:0:952:552_1920x0_80_0_0_5a8758a1a563d9d27fc3b98ddcc7d8cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا
تابعنا عبر
تستعد القوات التركية للبدء في عملية عسكرية خامسة شمالي سوريا.
وستكون العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا بالإرهابي، حسب تقارير إعلامية تركية.
ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية
في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق.
وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، أنها لن ترسل قوات إلى قاباني وعين عيسى بسبب الاعتراض الروسي على هذه المناطق.
وبذلك تكون العملية العسكرية في منطقتي منبج وتل رفعت.
وفي الوقت نفسه، أعادت القوات الكردية نشر نفسها في المناطق التي من المقرر أن تكون فيها العملية العسكرية التركية، وأقاموا حواجز تفتيش للدخول والخروج من المدينة.