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تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا
تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا
تستعد القوات التركية للبدء في عملية عسكرية خامسة شمالي سوريا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T07:30+0000
2022-06-14T07:30+0000
أخبار سوريا اليوم
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وستكون العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا بالإرهابي، حسب تقارير إعلامية تركية. ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق. وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، أنها لن ترسل قوات إلى قاباني وعين عيسى بسبب الاعتراض الروسي على هذه المناطق. وبذلك تكون العملية العسكرية في منطقتي منبج وتل رفعت. وفي الوقت نفسه، أعادت القوات الكردية نشر نفسها في المناطق التي من المقرر أن تكون فيها العملية العسكرية التركية، وأقاموا حواجز تفتيش للدخول والخروج من المدينة.
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أخبار سوريا اليوم

تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا

07:30 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Ali Hashemدوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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تستعد القوات التركية للبدء في عملية عسكرية خامسة شمالي سوريا.
وستكون العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا بالإرهابي، حسب تقارير إعلامية تركية.
ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 4 عمليات عسكرية في سوريا، وأعلن عن العملية الجديدة في مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن تتم في 4 مناطق.
وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، أنها لن ترسل قوات إلى قاباني وعين عيسى بسبب الاعتراض الروسي على هذه المناطق.
وبذلك تكون العملية العسكرية في منطقتي منبج وتل رفعت.
وفي الوقت نفسه، أعادت القوات الكردية نشر نفسها في المناطق التي من المقرر أن تكون فيها العملية العسكرية التركية، وأقاموا حواجز تفتيش للدخول والخروج من المدينة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:05 GMT
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