https://arabic.sputniknews.com/20220614/توقيع-اتفاقية-تعاون-علمي-بين-جامعة-دمشق-ومعهد-تاريخ-الثقافة-المادية-الروسي-1063564562.html
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية الروسي
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية الروسي
وقعت جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في روسيا الاتحادية اتفاقية تعاون علمي وذلك في مقر الجامعة، اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:58+0000
2022-06-14T09:58+0000
2022-06-14T09:58+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبان ونائب مدير المعهد الروسي الدكتورة نتاليا سلوفيفا، في إطارالعمل على تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ولاسيما الأثري في البلدين وإقامة اتصالات بين علماء الآثار والباحثين والمرممين وعمال المتاحف لتوسيع وتقوية الروابط العلمية والثقافية.كما تؤكد هذه الخطو على المضي نحو تطوير سبل التواصل بين المنظمات والمتاحف والمؤسسات المعنية في البلدين، لدعم الأنشطة في مجال الآثار وتنظيم المعارض والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات لتطوير المشاريع العلمية والبرامج التعليمية والتدريب الداخلي للطلاب والأكاديميين وتقديم الدعم الإعلامي والمساعدة المشتركة للوفود الرسمية للسفر إلى البلدين.وتتضمن الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، العمل على تبادل المعلومات بشأن الفعاليات المختلفة والمعلومات التشريعية ووسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية وتقديم المعلومات حول المشاريع المتوقعة والنشاط الأثري.وأشار الجبان إلى أن الاتفاقية ستسهم بدعم التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية وتطوير البحث العلمي والأكاديمي وأنشطة كلية الهندسة المعمارية بشكل أساسي عبر إنجاز أبحاث ودراسات مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين من أساتذة وطلاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/نائب-سوري-دمشق-لم-تخرج-من-الجامعة-العربية-بل-علقوا-عضويتها-وعليهم-اتخاذ-خطوات-عملية-لعودتها-1060865934.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية الروسي
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وقعت جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في روسيا الاتحادية اتفاقية تعاون علمي وذلك في مقر الجامعة، اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا
"، تأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبان ونائب مدير المعهد الروسي الدكتورة نتاليا سلوفيفا، في إطارالعمل على تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ولاسيما الأثري في البلدين وإقامة اتصالات بين علماء الآثار والباحثين والمرممين وعمال المتاحف لتوسيع وتقوية الروابط العلمية والثقافية.
كما تؤكد هذه الخطو على المضي نحو تطوير سبل التواصل بين المنظمات والمتاحف والمؤسسات المعنية في البلدين، لدعم الأنشطة في مجال الآثار وتنظيم المعارض والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات لتطوير المشاريع العلمية والبرامج التعليمية والتدريب الداخلي للطلاب والأكاديميين وتقديم الدعم الإعلامي والمساعدة المشتركة للوفود الرسمية للسفر إلى البلدين.
وتتضمن الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، العمل على تبادل المعلومات بشأن الفعاليات المختلفة والمعلومات التشريعية ووسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية وتقديم المعلومات حول المشاريع المتوقعة والنشاط الأثري.
وأشار الجبان إلى أن الاتفاقية ستسهم بدعم التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية وتطوير البحث العلمي والأكاديمي وأنشطة كلية الهندسة المعمارية بشكل أساسي عبر إنجاز أبحاث ودراسات مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين من أساتذة وطلاب.