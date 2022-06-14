https://arabic.sputniknews.com/20220614/حزب-شين-فين-خطة-بريطانيا-لتجاوز-بروتوكول-إيرلندا-الشمالية-مشينة-ومتهورة-1063568969.html
حزب "شين فين": خطة بريطانيا لتجاوز بروتوكول إيرلندا الشمالية "مشينة ومتهورة"
حزب "شين فين": خطة بريطانيا لتجاوز بروتوكول إيرلندا الشمالية "مشينة ومتهورة"
وصف حزب "شين فين" الإيرلندي، خطة المملكة المتحدة لتجاوز بروتوكول إيرلندا الشمالية من جانب واحد بأنها "مشينة ومتهورة تماما". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:56+0000
2022-06-14T10:56+0000
2022-06-14T10:56+0000
العالم
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وقالت زعيمة الحزب، ميشيل أونيل، في مقابلة اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء يعد "خرقا مباشرا لاتفاق دولي".من جهتها، أكدت وزيرة الخاريجة البريطانية، ليز تروس، أن خطة تمزيق اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لا تجعل الاتحاد الأوروبي أسوأ حالا، ولم يكن لدى الكتلة "سبب" للغضب من خطة المملكة المتحدة للبروتوكول.وأثارت الخطوة لإعادة صياغة قواعد التجارة في إيرلندا الشمالية من جانب واحد ردود فعل عنيفة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث قالت الكتلة إنها ستستأنف الإجراءات القانونية، وفقا لصحيفة "اندبندنت".وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "العمل الأحادي يضر بالثقة المتبادلة".وكانت الحكومة البريطانية قد اقترحت، أمس الاثنين، تشريعا جديدا لتغيير قواعد التجارة، الذي من شأنه أن يلغي الضوابط الجمركية على بعض السلع التي تدخل إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.وكان حزب "شين فين" القومي قد فاز بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية في إيرلندا الشمالية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.وفي أعقاب إعلان النتائج، قالت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل، إن إيرلندا الشمالية بصدد دخول "حقبة جديدة" مع تصدّر حزبها القومي النتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "نقاش" بشأن وضع حد لحكم المملكة المتحدة للمقاطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/حزب-شين-فين-القومي-يفوز-بغالبية-مقاعد-برلمان-إيرلندا-الشمالية-1061968634.html
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العالم, المملكة المتحدة, أيرلندا الشمالية
حزب "شين فين": خطة بريطانيا لتجاوز بروتوكول إيرلندا الشمالية "مشينة ومتهورة"
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وصف حزب "شين فين" الإيرلندي، خطة المملكة المتحدة لتجاوز بروتوكول إيرلندا الشمالية من جانب واحد بأنها "مشينة ومتهورة تماما".
وقالت زعيمة الحزب، ميشيل أونيل، في مقابلة اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء يعد "خرقا مباشرا لاتفاق دولي".
من جهتها، أكدت وزيرة الخاريجة البريطانية، ليز تروس، أن خطة تمزيق اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لا تجعل الاتحاد الأوروبي أسوأ حالا، ولم يكن لدى الكتلة "سبب" للغضب من خطة المملكة المتحدة للبروتوكول.
وأثارت الخطوة لإعادة صياغة قواعد التجارة في إيرلندا الشمالية من جانب واحد ردود فعل عنيفة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث قالت الكتلة إنها ستستأنف الإجراءات القانونية، وفقا لصحيفة "اندبندنت
".
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "العمل الأحادي يضر بالثقة المتبادلة".
وكانت الحكومة البريطانية قد اقترحت، أمس الاثنين، تشريعا جديدا لتغيير قواعد التجارة، الذي من شأنه أن يلغي الضوابط الجمركية على بعض السلع التي تدخل إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.
وكان حزب "شين فين" القومي قد فاز بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية في إيرلندا الشمالية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وفي أعقاب إعلان النتائج، قالت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل، إن إيرلندا الشمالية بصدد دخول "حقبة جديدة" مع تصدّر حزبها القومي النتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "نقاش" بشأن وضع حد لحكم المملكة المتحدة للمقاطعة.