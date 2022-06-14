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https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نسعى-للتعاون-مع-إسرائيل-في-مجال-الطاقة-عبر-مشروعات-لتصدير-الغاز-1063557946.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة عبر مشروعات لتصدير الغاز
رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة عبر مشروعات لتصدير الغاز
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، يسعى إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، حول إنشاء مشروعات... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T07:51+0000
2022-06-14T07:51+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة -سبوتنيك. وقالت فون دير لاين في كلمة لها خلال زيارتها جامعة بين غوريون في إسرائيل: "قطعت روسيا إمدادات الغاز عن دول وشركات غاز في عدة دول ردا على دعم أوكرانيا. سلوك الكرملين عزز من تصميمنا على الاستقلالية ونبحث الآن عن كيفية تعزيز تعاوننا مع إسرائيل في مجال الطاقة عبر مشروعين أساسيين".وأوضحت فون دير لاين أن المشروع الأول للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، يتمثل في مد خط لتصدير الغاز يربط بين إسرائيل وأوروبا عبر اليونان.وتابعت قائلا: "الثاني هو خط للهيدروجين النظيف. هذا استثمار في أمن الطاقة الأوروبي والإسرائيلي، وستسهم تلك البنى التحتية في الابتعاد عن الكربون".
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أخبار إسرائيل اليوم

رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة عبر مشروعات لتصدير الغاز

07:51 GMT 14.06.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، يسعى إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، حول إنشاء مشروعات لتصدير الغاز والهيدروجين النظيف.
القاهرة -سبوتنيك. وقالت فون دير لاين في كلمة لها خلال زيارتها جامعة بين غوريون في إسرائيل: "قطعت روسيا إمدادات الغاز عن دول وشركات غاز في عدة دول ردا على دعم أوكرانيا. سلوك الكرملين عزز من تصميمنا على الاستقلالية ونبحث الآن عن كيفية تعزيز تعاوننا مع إسرائيل في مجال الطاقة عبر مشروعين أساسيين".

وأوضحت فون دير لاين أن المشروع الأول للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، يتمثل في مد خط لتصدير الغاز يربط بين إسرائيل وأوروبا عبر اليونان.

وتابعت قائلا: "الثاني هو خط للهيدروجين النظيف. هذا استثمار في أمن الطاقة الأوروبي والإسرائيلي، وستسهم تلك البنى التحتية في الابتعاد عن الكربون".
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