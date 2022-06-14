https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الأركان-العامة-في-إيران-قاسم-سليماني-استطاع-القضاء-على-الإرهابيين-وفضح-مؤامرة-القوى-العظمى-1063552771.html
رئيس الأركان العامة في إيران: قاسم سليماني استطاع القضاء على الإرهابيين وفضح مؤامرة القوى العظمى
رئيس الأركان العامة في إيران: قاسم سليماني استطاع القضاء على الإرهابيين وفضح مؤامرة القوى العظمى
قال رئيس الأركان العامه للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني عزز محور المقاومة". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:47+0000
2022-06-14T06:47+0000
2022-06-14T06:47+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأشار باقري، في مهرجان التحول والتميز لرأس المال البشري للقوات المسلحة، جائزة الشهيد الحاج قاسم سليماني، إلى أنه "استطاع القضاء على الإرهابيين وفضح مؤامرة القوى العظمى في رعاية هؤلاء الإرهابيين وإلحاق الهزيمة بهم"، حسب وكالة فارس الإيرانية.ولفت إلى أن رأس المال البشري هو بلا شك العنصر الأهم في المؤسسات العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف المهم للبلاد والثورة الإسلامية، هو إرساء دعائم حضارة إسلامية جديدة على أساس إجراءات قائد الثورة الاسلامية.وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/القضاء-الإيراني-يعلن-إعداد-ملف-لملاحقة-المدانين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-1062432173.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
رئيس الأركان العامة في إيران: قاسم سليماني استطاع القضاء على الإرهابيين وفضح مؤامرة القوى العظمى
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قال رئيس الأركان العامه للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني عزز محور المقاومة".
وأشار باقري، في مهرجان التحول والتميز لرأس المال البشري للقوات المسلحة، جائزة الشهيد الحاج قاسم سليماني، إلى أنه "استطاع القضاء على الإرهابيين وفضح مؤامرة القوى العظمى في رعاية هؤلاء الإرهابيين وإلحاق الهزيمة بهم"، حسب وكالة فارس الإيرانية
.
ولفت إلى أن رأس المال البشري هو بلا شك العنصر الأهم في المؤسسات العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف المهم للبلاد والثورة الإسلامية، هو إرساء دعائم حضارة إسلامية جديدة على أساس إجراءات قائد الثورة الاسلامية.
وقال اللواء باقري: "كما يجب أن يكون لقوتنا البشرية قدرات متنوعة، وأن تكون على استعداد للعب دور في المشاهد المعقدة اليوم وغدا، ولديها أيضا عقل منظم وقادره على لعب الدور الصحيح في الظروف المعقدة اليوم وغدا".
وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس
التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق
، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.