https://arabic.sputniknews.com/20220614/سيئول-وواشنطن-وطوكيو-تخطط-لإجراء-تدريبات-تعقب-الصواريخ-الكورية-الشمالية-1063548975.html
سيئول وواشنطن وطوكيو تخطط لإجراء تدريبات تعقب الصواريخ الكورية الشمالية
سيئول وواشنطن وطوكيو تخطط لإجراء تدريبات تعقب الصواريخ الكورية الشمالية
تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T04:55+0000
2022-06-14T04:55+0000
2022-06-14T04:55+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054876826_0:31:3070:1758_1920x0_80_0_0_f1b5e96f97620630693e12d891a55bae.jpg
ومن المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين، في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفن حربية وأفرادا وأصولا أخرى، وفق "يونهاب".وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشارك كندا وأستراليا في نسخة هذا العام من "باسيفيك دراجون".وبالإضافة إلى تدريبات تعقب الصواريخ، من المتوقع أن تجري سيئول وواشنطن وطوكيو تدريبات فصلية مشتركة على التحذير من الصواريخ في وقت لاحق من هذا العام، على النحو المتفق عليه خلال محادثاتها الوزارية الدفاعية في نهاية الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/سيئول-تسعى-لـتطبيع-التعاون-الأمني-مع-طوكيو-لمواجهة-تهديدات-بيونغ-يانغ-1063508148.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054876826_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6bd923c3f6a55a55c19861613e0448ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
سيئول وواشنطن وطوكيو تخطط لإجراء تدريبات تعقب الصواريخ الكورية الشمالية
تابعنا عبر
تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين، في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ
والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.
واتفق وزراء الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، والأمريكي لويد أوستن، والياباني ونوبو كيشي، على إجراء مثل هذه التدريبات الثلاثية بشكل منتظم خلال محادثاتهم على هامش منتدى أمني في سنغافورة عقد يوم السبت.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفن حربية وأفرادا وأصولا أخرى، وفق "يونهاب".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشارك كندا وأستراليا في نسخة هذا العام من "باسيفيك دراجون".
وبالإضافة إلى تدريبات تعقب الصواريخ، من المتوقع أن تجري سيئول وواشنطن وطوكيو تدريبات فصلية مشتركة على التحذير من الصواريخ في وقت لاحق من هذا العام، على النحو المتفق عليه خلال محادثاتها الوزارية الدفاعية في نهاية الأسبوع.