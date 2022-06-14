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سيئول وواشنطن وطوكيو تخطط لإجراء تدريبات تعقب الصواريخ الكورية الشمالية
سيئول وواشنطن وطوكيو تخطط لإجراء تدريبات تعقب الصواريخ الكورية الشمالية
تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T04:55+0000
2022-06-14T04:55+0000
كوريا الجنوبية
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ومن المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين، في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفن حربية وأفرادا وأصولا أخرى، وفق "يونهاب".وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشارك كندا وأستراليا في نسخة هذا العام من "باسيفيك دراجون".وبالإضافة إلى تدريبات تعقب الصواريخ، من المتوقع أن تجري سيئول وواشنطن وطوكيو تدريبات فصلية مشتركة على التحذير من الصواريخ في وقت لاحق من هذا العام، على النحو المتفق عليه خلال محادثاتها الوزارية الدفاعية في نهاية الأسبوع.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

سيئول وواشنطن وطوكيو تخطط لإجراء تدريبات تعقب الصواريخ الكورية الشمالية

04:55 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGإصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين، في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.
واتفق وزراء الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، والأمريكي لويد أوستن، والياباني ونوبو كيشي، على إجراء مثل هذه التدريبات الثلاثية بشكل منتظم خلال محادثاتهم على هامش منتدى أمني في سنغافورة عقد يوم السبت.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفن حربية وأفرادا وأصولا أخرى، وفق "يونهاب".
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
سيئول تسعى لـ"تطبيع" التعاون الأمني مع طوكيو لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ
أمس, 07:30 GMT
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشارك كندا وأستراليا في نسخة هذا العام من "باسيفيك دراجون".
وبالإضافة إلى تدريبات تعقب الصواريخ، من المتوقع أن تجري سيئول وواشنطن وطوكيو تدريبات فصلية مشتركة على التحذير من الصواريخ في وقت لاحق من هذا العام، على النحو المتفق عليه خلال محادثاتها الوزارية الدفاعية في نهاية الأسبوع.
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