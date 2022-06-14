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لبنان يسلم الوسيط الأمريكي موقفه الموحد من مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان يسلم الوسيط الأمريكي موقفه الموحد من مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، "تسليم الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الموقف الموحّد بشأن مسألة الترسيم". 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T09:20+0000

2022-06-14T09:20+0000

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وأوضحت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان لها، أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع الوسيط الأمريكي آموس هوشتاين، بحضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا".وأضافت أنه "تم إبلاغ الموفد الأمريكي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أنه تم التأكيد أن "مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء في عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة".ياتي ذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتاين.واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وأكد "تمسك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا"، مشددا على أن "الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية".وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.

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