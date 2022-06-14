عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/منظمة-شنغهاي-للتعاون-وجامعة-الدول-العربية-تعتزمان-توقيع-مذكرة-تعاون-1063559376.html
منظمة شنغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية تعتزمان توقيع مذكرة تعاون
منظمة شنغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية تعتزمان توقيع مذكرة تعاون
أعلن المنسق الوطني لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، رحمت الله نورمبيتوف، اليوم الثلاثاء، أن منظمة شنغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية تعتزمان توقيع مذكرة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:38+0000
2022-06-14T08:38+0000
العالم العربي
جامعة الدول العربية
العالم
منظمة شنغهاي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101673/23/1016732309_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_6964a22502e1e18345bdd5f301f02696.jpg
طشقند - سبوتنيك. وقال نورمبيتوف، خلال اجتماع مجلس المنسقين الوطنيين للمنظمة، في طشقند: "نعمل على دعوة (قمة منظمة شانغهاي للتعاون) الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتوقيع مذكرة بين أمانتي منظمة شانغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية. هذا العمل جار".ومن المقرر، أن تعقد قمة قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر، في سمرقند.ومنظمة " شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 حزيران/يونيو 2001، في شنغهاي الصينية، على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.وجرى توقيع ميثاق المنظمة في حزيران/يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/سبتمبر 2003. وكانت هذه البلدان، باستثناء أوزبكستان، أعضاء في "مجموعة شنغهاي الخماسية" التي تأسست في 26 نيسان/أبريل 1996 في شنغهاي.وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، محاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، توفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وفي 9 حزيران/يونيو 2017 انضمت الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية. وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب؛ فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دول شريكة. وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه، في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك بالحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/منظمة-شنغهاي-للتعاون-ترحب-بالشراكة-مع-مصر-في-مكافحة-الإرهاب-1061150241.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101673/23/1016732309_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d27a3792a5ba8625cccf6ee81b177c26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, جامعة الدول العربية, العالم, منظمة شنغهاي

منظمة شنغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية تعتزمان توقيع مذكرة تعاون

08:38 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Alexandr Astafiev / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع رؤساء حكومات الدل الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
اجتماع رؤساء حكومات الدل الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Alexandr Astafiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المنسق الوطني لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، رحمت الله نورمبيتوف، اليوم الثلاثاء، أن منظمة شنغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية تعتزمان توقيع مذكرة تعاون خلال قمة المنظمة، في أيلول/سبتمبر المقبل، في سمرقند.
طشقند - سبوتنيك. وقال نورمبيتوف، خلال اجتماع مجلس المنسقين الوطنيين للمنظمة، في طشقند: "نعمل على دعوة (قمة منظمة شانغهاي للتعاون) الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتوقيع مذكرة بين أمانتي منظمة شانغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية. هذا العمل جار".

ومن المقرر، أن تعقد قمة قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر، في سمرقند.

ومنظمة " شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 حزيران/يونيو 2001، في شنغهاي الصينية، على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وجرى توقيع ميثاق المنظمة في حزيران/يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/سبتمبر 2003. وكانت هذه البلدان، باستثناء أوزبكستان، أعضاء في "مجموعة شنغهاي الخماسية" التي تأسست في 26 نيسان/أبريل 1996 في شنغهاي.
قوات الأمن المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بالشراكة مع مصر في مكافحة الإرهاب
13 أبريل, 09:57 GMT
وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، محاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، توفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي 9 حزيران/يونيو 2017 انضمت الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية. وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب؛ فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دول شريكة.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه، في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك بالحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала