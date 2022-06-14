https://arabic.sputniknews.com/20220614/نيجيريا-تحقق-أكبر-فوز-في-تاريخ-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-10---0-فيديو-1063565661.html
نيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس الأمم الأفريقية 10-0... فيديو
نيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس الأمم الأفريقية 10-0... فيديو
حقق المنتخب النيجيري، أكبر فوز في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بتسجيل 10 أهداف دون رد من منتخب ساو تومي وبرنسيبي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:12+0000
2022-06-14T10:12+0000
2022-06-14T10:14+0000
رياضة
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وأقيمت المباراة، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار العام المقبل، على ملعب مدينة أغادير المغربية بعدما اختارتها ساو تومي وبرنسيبي أرضا لمبارياتها لعدم توافق ملاعبها مع معايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).وقبل ذلك الفوز الساحق، كان الرقم القياسي للأهداف بحوزة غانا وكينيا وليبيا، بثمانية أهداف دون رد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
نيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس الأمم الأفريقية 10-0... فيديو
10:12 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
حقق المنتخب النيجيري، أكبر فوز في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بتسجيل 10 أهداف دون رد من منتخب ساو تومي وبرنسيبي.
وأقيمت المباراة، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار العام المقبل، على ملعب مدينة أغادير المغربية بعدما اختارتها ساو تومي وبرنسيبي أرضا لمبارياتها لعدم توافق ملاعبها مع معايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وقبل ذلك الفوز الساحق، كان الرقم القياسي للأهداف بحوزة غانا وكينيا وليبيا، بثمانية أهداف دون رد.