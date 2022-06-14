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https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-الخارجية-الكازاخستاني-يوضح-سبب-استضافة-كازاخستان-للمحادثات-السورية-1063560910.html
وزير الخارجية الكازاخستاني يوضح سبب استضافة كازاخستان للمحادثات السورية
وزير الخارجية الكازاخستاني يوضح سبب استضافة كازاخستان للمحادثات السورية
قال وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية بسبب المستوى العالي لأداء السلطات في بلاده. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:06+0000
2022-06-14T09:06+0000
العالم العربي
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وأضاف: "بطبيعة الحال، إن أداء السلطات في دولتنا يتمتع بمستوى عالي جدا، لهذا السبب تم اختيار كازاخستان في مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت".ووفقا له، فإن الدول الضامنة لعملية أستانا وأطراف النزاع في سوريا تثق في كازاخستان، وهي بدورها توفر منصة للمفاوضات.وتابع: "إن اجتماعات أستانا بالإضافة إلى اجتماعات جنيف تنظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة، وهذا يشمل تبادل الأسرى، وتعليق العمليات العسكرية في بعض المناطق الخاصة، وفتح الممرات".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-جميع-أطراف-صيغة-أستانا-تؤكد-مشاركتها-في-المباحثات-1063549769.html
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العالم العربي

وزير الخارجية الكازاخستاني يوضح سبب استضافة كازاخستان للمحادثات السورية

09:06 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات أستانا في مدينة نورسلطان، كزاخستان 21 ديسمبر 2021
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات أستانا في مدينة نورسلطان، كزاخستان 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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قال وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية بسبب المستوى العالي لأداء السلطات في بلاده.
وأضاف: "بطبيعة الحال، إن أداء السلطات في دولتنا يتمتع بمستوى عالي جدا، لهذا السبب تم اختيار كازاخستان في مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت".
ووفقا له، فإن الدول الضامنة لعملية أستانا وأطراف النزاع في سوريا تثق في كازاخستان، وهي بدورها توفر منصة للمفاوضات.
وتابع: "إن اجتماعات أستانا بالإضافة إلى اجتماعات جنيف تنظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة، وهذا يشمل تبادل الأسرى، وتعليق العمليات العسكرية في بعض المناطق الخاصة، وفتح الممرات".
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
الخارجية الكازاخستانية: جميع أطراف صيغة أستانا تؤكد مشاركتها في المباحثات
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