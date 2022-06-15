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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أفغانستان-تدعو-إلى-افتتاح-بنوك-روسية-في-البلاد--1063657116.html
أفغانستان تدعو إلى افتتاح بنوك روسية في البلاد
أفغانستان تدعو إلى افتتاح بنوك روسية في البلاد
أعرب نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، محمد يونس مهمند، عن أمله في أن يتم افتتاح فروع من البنوك الروسية في أفغانستان، من أجل تسريع عملية التعاون الاقتصادي بين... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:34+0000
2022-06-15T14:39+0000
العالم
روسيا
سانت بطرسبورغ
أخبار أفغانستان اليوم
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال مهمند في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "في قطاع المصارف، لدينا العديد من المشكلات المالية. نأمل أن يكون قطاع الاقتصاد مع روسيا مزدهرا، ونأمل أن يقوم بنك روسي بافتتاح فرع له في أفغانستان، حتى يمكن تسريع عملية التعاون بين البلدين".وأضاف مهمند: "كما تعلمون، أفغانستان حاليا هي أرض الفرص، وندعو رجال الأعمال الروس للاستثمار في أفغانستان. هناك فرص استثمارية للجميع في قطاع التعدين والطاقة وقطاعات أخرى".يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكا إعلاميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تشيجوف-عن-خطط-واشنطن-للحد-من-عائدات-النفط-الروسي-واشنطن-ليست-سيدة-العالم-1063648246.html
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العالم, روسيا, سانت بطرسبورغ, أخبار أفغانستان اليوم, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أفغانستان تدعو إلى افتتاح بنوك روسية في البلاد

14:34 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمجمع المباني في منطقة سالت تاون من جسر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ.
منظر لمجمع المباني في منطقة سالت تاون من جسر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعرب نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، محمد يونس مهمند، عن أمله في أن يتم افتتاح فروع من البنوك الروسية في أفغانستان، من أجل تسريع عملية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال مهمند في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "في قطاع المصارف، لدينا العديد من المشكلات المالية. نأمل أن يكون قطاع الاقتصاد مع روسيا مزدهرا، ونأمل أن يقوم بنك روسي بافتتاح فرع له في أفغانستان، حتى يمكن تسريع عملية التعاون بين البلدين".

وأضاف مهمند: "كما تعلمون، أفغانستان حاليا هي أرض الفرص، وندعو رجال الأعمال الروس للاستثمار في أفغانستان. هناك فرص استثمارية للجميع في قطاع التعدين والطاقة وقطاعات أخرى".
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يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكا إعلاميا.
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