تشيجوف عن خطط واشنطن للحد من عائدات النفط الروسي: واشنطن ليست سيدة العالم
13:15 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 15.06.2022)
© AFP 2022 / JOHN THYSمندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الاوروبي، فلاديمير تشيجوف،
© AFP 2022 / JOHN THYS
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، أن العالم كبير جداً، واستهلاك الطاقة فيه يتزايد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست "سيدة العالم" كي تقرر الحد من عائدات النفط الروسي.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال تشيجوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، معلقا على تقارير تفيد بأن واشنطن تعتزم الحد من عائدات النفط الروسي: "سنرى، الولايات المتحدة ليست سيدة العالم. العالم كبير جدا واستهلاك الطاقة في تزايد، لا سيما، في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث سيكونون سعداء برؤية مصادر الطاقة الروسية".
وفي سياق متصل ذكر تشيجوف، أن صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي زادت بأكثر من الضعف في الربع الأول من عام 2022 على الرغم من العقوبات.
وقال بهذا الخصوص: "حتى بعد فرض ست حزم من العقوبات، تظل أوروبا، على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا، أكبر شريك تجاري واقتصادي لنا في الظروف الراهنة؛ حيث زادت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من مرتين في الربع الأول (من عام 2022)، وكانت خيبة أمل كبيرة لدى شركائنا السابقين في الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لديهم".
إلى ذلك، قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، في وقت سابق، إن واشنطن تريد الحد من الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من مبيعات النفط.
ويذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين سيعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.
وفي سياق متصل ذكر تشيجوف، أن صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي زادت بأكثر من الضعف في الربع الأول من عام 2022 على الرغم من العقوبات.
وقال بهذا الخصوص: "حتى بعد فرض ست حزم من العقوبات، تظل أوروبا، على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا، أكبر شريك تجاري واقتصادي لنا في الظروف الراهنة؛ حيث زادت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من مرتين في الربع الأول (من عام 2022)، وكانت خيبة أمل كبيرة لدى شركائنا السابقين في الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لديهم".
إلى ذلك، قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، في وقت سابق، إن واشنطن تريد الحد من الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من مبيعات النفط.
ويذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين سيعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.
من جهة ثانية، أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أمس الثلاثاء، عدم وجود ممثلين للدول غير الصديقة لروسيا في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت أرسلت دعوات إلى ممثلين رسميين من دول غير صديقة لحضور الحدث: "لن يكون هناك ممثلين رسميين من الدول غير الصديقة في المنتدى".
وفي السياق ذاته، أوضح مساعد الرئيس الروسي أن هناك 265 شركة أجنبية أكدت مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بنسخته الخامسة والعشرين هذا الأسبوع.