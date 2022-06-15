https://arabic.sputniknews.com/20220615/إعلام-تركيا-وروسيا-وأوكرانيا-نجحت-بفتح-قنوات-اتصال-لحل-قضية-الحبوب-1063644794.html
إعلام: تركيا وروسيا وأوكرانيا نجحت بفتح قنوات اتصال لحل قضية الحبوب
إعلام: تركيا وروسيا وأوكرانيا نجحت بفتح قنوات اتصال لحل قضية الحبوب
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن توصل كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا لتشكيل حلقة تواصل لحل قضية نقل الحبوب العالقة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:29+0000
2022-06-15T12:29+0000
2022-06-15T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت قناة "تي آر تي هابر"، التركية نقلا عن مصادر خاصة، أن السلطات التركية تواصلت مع روسيا وأوكرانيا ونجحت بتشكيل حلقة تواصل مفتوحة من خلال وزارة الدفاع لحل "مشكلة الحبوب".وبحسب المصدر: "تم التداول بالأمر واتفق على اتخاذ خطوة جديدة لحل المشكلة تحت قيادة وزارة الدفاع التركية وتحديدا وزير الدفاع خلوصي أكار".وأضاف المصدر: "نريد إنهاء العمل في أقرب وقت ممكن ولدينا حركة تفاوض مكثفة مع كل من روسيا وأوكرانيا وكلا الجانبين لديهما بعض التحفظات".يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف أنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، ستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: تركيا وروسيا وأوكرانيا نجحت بفتح قنوات اتصال لحل قضية الحبوب
12:29 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن توصل كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا لتشكيل حلقة تواصل لحل قضية نقل الحبوب العالقة.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر"، التركية نقلا عن مصادر خاصة، أن السلطات التركية تواصلت مع روسيا وأوكرانيا ونجحت بتشكيل حلقة تواصل مفتوحة من خلال وزارة الدفاع لحل "مشكلة الحبوب".
وبحسب المصدر: "تم التداول بالأمر واتفق على اتخاذ خطوة جديدة لحل المشكلة تحت قيادة وزارة الدفاع التركية وتحديدا وزير الدفاع خلوصي أكار".
وأضاف المصدر: "نريد إنهاء العمل في أقرب وقت ممكن ولدينا حركة تفاوض مكثفة مع كل من روسيا وأوكرانيا وكلا الجانبين لديهما بعض التحفظات".
يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب
، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف أنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، ستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.