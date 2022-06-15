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إعلام: سقوط طائرة مسيرة في أربيل
إعلام: سقوط طائرة مسيرة في أربيل
أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مسيرة قرب منطقة عينكاوة في محافظة أربيل. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:48+0000
2022-06-15T12:48+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال محافظ أربيل، في تصريحات مع شبكة رووداو الكردية، إن "طائرة مسيرّة سقطت قرب منطقة عينكاوة في أربيل، ولم يتسبب سقوط الطائرة وانفجارها بأي اضرار".وأوضح أن "الطائرة المسيّرة اصطدمت ببرج للشبكة العنكبوتية "الإنترنت" قبل أن تسقط وتنفجر"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شرعت بالتحقيقات حول الحادثة.واستهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، القنصلية الأمريكية وأهدافا مدنية في أربيل شمالي العراق، مساء الأربعاء الماصي، بحسب مصادر أمنية.وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن قوات مكافحة إرهاب كردستان أن 3 أشخاص أصيبوا بتفجير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل. وقال مصدر أمني آخر إن طائرة مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في المدينة.وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عددا من صواريخ "كاتيوشا" سقط على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين. وأفادت بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الصواريخ لم تتسبب في سقوط ضحايا، بينما ألحقت أضرارا بعدد من السيارات.
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أخبار العراق اليوم

إعلام: سقوط طائرة مسيرة في أربيل

12:48 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مسيرة قرب منطقة عينكاوة في محافظة أربيل.
وقال محافظ أربيل، في تصريحات مع شبكة رووداو الكردية، إن "طائرة مسيرّة سقطت قرب منطقة عينكاوة في أربيل، ولم يتسبب سقوط الطائرة وانفجارها بأي اضرار".
وأوضح أن "الطائرة المسيّرة اصطدمت ببرج للشبكة العنكبوتية "الإنترنت" قبل أن تسقط وتنفجر"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شرعت بالتحقيقات حول الحادثة.
واستهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، القنصلية الأمريكية وأهدافا مدنية في أربيل شمالي العراق، مساء الأربعاء الماصي، بحسب مصادر أمنية.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن قوات مكافحة إرهاب كردستان أن 3 أشخاص أصيبوا بتفجير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل. وقال مصدر أمني آخر إن طائرة مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في المدينة.
وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عددا من صواريخ "كاتيوشا" سقط على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين. وأفادت بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الصواريخ لم تتسبب في سقوط ضحايا، بينما ألحقت أضرارا بعدد من السيارات.
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