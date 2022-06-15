https://arabic.sputniknews.com/20220615/إعلام-طائرة-دون-طيار-تخترق-الأجواء-اللبنانية-1063635830.html
إعلام: طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
إعلام: طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، اليوم الأربعاء، الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:06+0000
2022-06-15T11:06+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار من نوع "إم كا" دون طيار خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا".وأشارت إلى أنها "نفذت طلعات استكشافية فوق منطقة العرقوب قضاء حاصبيا على علو متوسط وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مزارع شبعا منفذا غارات وهمية في سماء المنطقة".وهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأحد الماضي، لبنان، ملمحاً إلى احتمالية نشوب حرب بين البلدين.وهدد كوخافي، في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية "بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان"، مشيرا إلى أن بلاده "ستعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب".وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قال في وقت سابق، إن الحرب القادمة مع "حزب الله" اللبناني ستشهد إطلاق آلاف القذائف والصواريخ على إسرائيل، بشكل يومي.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها.وفي الخامس من الشهر الجاري، كشفت قناة عبرية النقاب عن مشكلة جديدة تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتمثل في "منصات الغاز" في البحر المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية.وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن "منصات الغاز" الموجودة في البحر المتوسط ستصبح إحدى المواجهات المرتقبة بين إسرائيل و"حزب الله"، أو أحد أسباب الحرب مع الحزب، كون استهدافها سيعطل إمدادات الكهرباء لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/إسرائيل-تعلن-تحديد-آلاف-الأهداف-لضربها-في-لبنان-حال-نشوب-حرب-وتهدد-بـقصف-مدمر-وواسع-وغير-مسبوق-1063494929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
11:06 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، اليوم الأربعاء، الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية
، بأن "طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار من نوع "إم كا" دون طيار خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا".
وأشارت إلى أنها "نفذت طلعات استكشافية فوق منطقة العرقوب قضاء حاصبيا على علو متوسط وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مزارع شبعا منفذا غارات وهمية في سماء المنطقة".
وهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأحد الماضي، لبنان، ملمحاً إلى احتمالية نشوب حرب بين البلدين
.
وهدد كوخافي، في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية
"بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان"، مشيرا إلى أن بلاده "ستعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب".
وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قال في وقت سابق، إن الحرب القادمة مع "حزب الله" اللبناني ستشهد إطلاق آلاف القذائف والصواريخ على إسرائيل
، بشكل يومي.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها.
وفي الخامس من الشهر الجاري، كشفت قناة عبرية النقاب عن مشكلة جديدة تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتمثل في "منصات الغاز" في البحر المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية الـ 12
أن "منصات الغاز" الموجودة في البحر المتوسط ستصبح إحدى المواجهات المرتقبة بين إسرائيل و"حزب الله"، أو أحد أسباب الحرب مع الحزب، كون استهدافها سيعطل إمدادات الكهرباء لإسرائيل.