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الجزائر تنفي طلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا
الجزائر تنفي طلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا
نفت الجزائر ما تردد عن فشلها في عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:56+0000
2022-06-15T19:56+0000
الجزائر
إسبانيا
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "النهار".وقالت الوزارة: "تناولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها".وأكدت الوزارة أن هذه "أخبار زائفة" لا تمت للواقع بصلة، موضحة أنها تتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تؤدي مهامها بشفافية وسيادة.وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع مدريد بسبب إخلالها بواجباتها "تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".وكانت الجزائر أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق معاهدة صداقة مع مدريد، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير اعتراضا على تأييد الحكومة الإسبانية لموقف المغرب من نزاع إقليم الصحراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجزائر-إقالة-وزير-المالية-بعد-3-أشهر-من-تعيينه-1063602825.html
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الجزائر, إسبانيا

الجزائر تنفي طلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا

19:56 GMT 15.06.2022
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نفت الجزائر ما تردد عن فشلها في عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "النهار".
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وقالت الوزارة: "تناولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها".
وأكدت الوزارة أن هذه "أخبار زائفة" لا تمت للواقع بصلة، موضحة أنها تتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تؤدي مهامها بشفافية وسيادة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع مدريد بسبب إخلالها بواجباتها "تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".
وكانت الجزائر أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق معاهدة صداقة مع مدريد، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير اعتراضا على تأييد الحكومة الإسبانية لموقف المغرب من نزاع إقليم الصحراء.
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