https://arabic.sputniknews.com/20220615/الجزائر-تنفي-طلب-عقد-اجتماع-طارئ-للجامعة-العربية-بشأن-أزمتها-مع-إسبانيا-1063674799.html
الجزائر تنفي طلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا
الجزائر تنفي طلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا
نفت الجزائر ما تردد عن فشلها في عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:56+0000
2022-06-15T19:56+0000
2022-06-15T19:56+0000
الجزائر
إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/83/1044838315_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_6683edba5671f942b5328c54ea79e1a4.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "النهار".وقالت الوزارة: "تناولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها".وأكدت الوزارة أن هذه "أخبار زائفة" لا تمت للواقع بصلة، موضحة أنها تتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تؤدي مهامها بشفافية وسيادة.وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع مدريد بسبب إخلالها بواجباتها "تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".وكانت الجزائر أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق معاهدة صداقة مع مدريد، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير اعتراضا على تأييد الحكومة الإسبانية لموقف المغرب من نزاع إقليم الصحراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجزائر-إقالة-وزير-المالية-بعد-3-أشهر-من-تعيينه-1063602825.html
الجزائر
إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/83/1044838315_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_7f16891dc381ff84f608d701b4d7692f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, إسبانيا
الجزائر تنفي طلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا
تابعنا عبر
نفت الجزائر ما تردد عن فشلها في عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أزمتها مع إسبانيا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "النهار"
.
وقالت الوزارة: "تناولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها".
وأكدت الوزارة أن هذه "أخبار زائفة" لا تمت للواقع بصلة، موضحة أنها تتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تؤدي مهامها بشفافية وسيادة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع مدريد بسبب إخلالها بواجباتها "تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".
وكانت الجزائر أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق معاهدة صداقة مع مدريد، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير اعتراضا على تأييد الحكومة الإسبانية لموقف المغرب من نزاع إقليم الصحراء.