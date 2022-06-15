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https://arabic.sputniknews.com/20220615/الرئيس-العراقي-الإرهاب-كلفنا-موجات-نزوح-داخلية-وخارجية-1063663054.html
الرئيس العراقي: الإرهاب كلفنا موجات نزوح داخلية وخارجية
الرئيس العراقي: الإرهاب كلفنا موجات نزوح داخلية وخارجية
قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن الإرهاب كلف بلاده موجات نزوح داخلية وخارجية واسعة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:09+0000
2022-06-15T16:09+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله أوغوشي دانيلز، نائبة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال صالح إنه من الضروري تعزيز التعاون بين بغداد والمنظمة والعمل على خطط واستراتيجيات مكافحة الفكر المتطرف.وشدد على أهمية تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم.من جانبها، أكدت دانيلز على دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق في ملف الهجرة، ودعم انضمامه لمجلس الدول الأعضاء في المنظمة ليكون مؤثرا وفاعلا.وخلال الفترة بين عامي 2017 ـ 2021 أغلق العراق 172 مخيما للنزوح ضمن خطة قضت بإغلاق جميع المخيمات البالغ عددها 174 خلال 2021، على أن يتم البدء بإغلاقها في إقليم كردستان شمالي العراق، خلال الفترة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الأمن-الوطني-العراقي-يعتقل-4-إرهابيين-في-ديالى-1063657211.html
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أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي: الإرهاب كلفنا موجات نزوح داخلية وخارجية

16:09 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن الإرهاب كلف بلاده موجات نزوح داخلية وخارجية واسعة.
جاء ذلك خلال استقباله أوغوشي دانيلز، نائبة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، في بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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14:33 GMT
وقال صالح إنه من الضروري تعزيز التعاون بين بغداد والمنظمة والعمل على خطط واستراتيجيات مكافحة الفكر المتطرف.
وشدد على أهمية تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم.
من جانبها، أكدت دانيلز على دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق في ملف الهجرة، ودعم انضمامه لمجلس الدول الأعضاء في المنظمة ليكون مؤثرا وفاعلا.
وخلال الفترة بين عامي 2017 ـ 2021 أغلق العراق 172 مخيما للنزوح ضمن خطة قضت بإغلاق جميع المخيمات البالغ عددها 174 خلال 2021، على أن يتم البدء بإغلاقها في إقليم كردستان شمالي العراق، خلال الفترة المقبلة.
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