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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بولندا-توقف-الدعم-المالي-لعائلاتها-التي-تستقبل-لاجئين-أوكرانيين-1063647367.html
بولندا توقف الدعم المالي لعائلاتها التي تستقبل لاجئين أوكرانيين
بولندا توقف الدعم المالي لعائلاتها التي تستقبل لاجئين أوكرانيين
أعلنت الحكومة البولندية أنها بصدد إلغاء الدعم المالي المخصص للعائلات البولندية التي تستضيف لاجئين أوكرانيين. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:09+0000
2022-06-15T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأشارت المصادر إلى أنه، اعتبارا من تاريخ 1 يوليو / تموز المقبل، ستتوقف الحكومة البولندية عن دفع تعويضات للمواطنين الذين استقبلوا لاجئين من أوكرانيا.وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "رزيكزبوسبوليتا"، فإن غالبية البولنديين يؤيدون هذا القرار.ونوهت الصحيفة إلى أن مبلغ المساعدة المالية المقدم كان يقدر بحوالي 40 زلوتي بولندي (8.94 دولار أمريكي) في اليوم لكل شخص تم تزويده بالسكن والوجبات.ونوه التقرير إلى أن الهدف من وقف هذه التعويضات هو "تشجيع الأوكرانيين في بولندا على أن يكونوا أكثر استقلالية".وفقا لنتائج الاستطلاع الأخير الذي أجري في البلاد حول القرار، فإن غالبية المواطنين أيدوا هذا القرار الحكومي، مع نسبة 11% من المعارضين فقط.ووصل أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني إلى بولندا حتى منتصف مايو/أيار، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بولندا-تدعو-الحلفاء-في-الناتو-لتزويد-أوكرانيا-بالمزيد-من-الأسلحة-1063612921.html
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العالم

بولندا توقف الدعم المالي لعائلاتها التي تستقبل لاجئين أوكرانيين

13:09 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiاحتجاجات في وارسو ضد قانون الإجهاض الجديد، بولندا 27 يناير 2021
احتجاجات في وارسو ضد قانون الإجهاض الجديد، بولندا 27 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أعلنت الحكومة البولندية أنها بصدد إلغاء الدعم المالي المخصص للعائلات البولندية التي تستضيف لاجئين أوكرانيين.
وأشارت المصادر إلى أنه، اعتبارا من تاريخ 1 يوليو / تموز المقبل، ستتوقف الحكومة البولندية عن دفع تعويضات للمواطنين الذين استقبلوا لاجئين من أوكرانيا.
وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "رزيكزبوسبوليتا"، فإن غالبية البولنديين يؤيدون هذا القرار.
ونوهت الصحيفة إلى أن مبلغ المساعدة المالية المقدم كان يقدر بحوالي 40 زلوتي بولندي (8.94 دولار أمريكي) في اليوم لكل شخص تم تزويده بالسكن والوجبات.
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بولندا تدعو الحلفاء في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة
01:44 GMT
ونوه التقرير إلى أن الهدف من وقف هذه التعويضات هو "تشجيع الأوكرانيين في بولندا على أن يكونوا أكثر استقلالية".
وفقا لنتائج الاستطلاع الأخير الذي أجري في البلاد حول القرار، فإن غالبية المواطنين أيدوا هذا القرار الحكومي، مع نسبة 11% من المعارضين فقط.

وكان الزعيم البولندي أندريه دودا، قد أعرب، في وقت سابق، عن أسفه لإجبار وارسو وبودابست على التعامل مع تدفق اللاجئين دون مساعدة الاتحاد الأوروبي.

ووصل أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني إلى بولندا حتى منتصف مايو/أيار، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.
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