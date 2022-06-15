عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بومبيو-عن-زيارة-بايدن-للسعودية-لا-تقارب-حول-من-يجب-نبذه-1063664640.html
بومبيو عن زيارة بايدن للسعودية: لا تقارب حول من يجب نبذه
بومبيو عن زيارة بايدن للسعودية: لا تقارب حول من يجب نبذه
علق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:26+0000
2022-06-15T16:26+0000
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047331942_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_e8782d1f9d9f1b8c6baf92f061015755.jpg
جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".كتب الوزير الأمريكي السابق: "القائد السعودي (ابن سلمان) الذي لم يحظ برد لمكالماته من بايدن، يعمل على بناء السلام والازدهار لبلاده، لا تقارب بين هذين الشخصين حول من يجب نبذه".وقال مايك بومبيو إن: "فشل بايدن في التعرف على الواقع يعرض أطفالنا للخطر".وفي تغريدة أخرى قال بومبيو: "يتجه بايدن إلى بيت لحم بإسرائيل للقاء محمود عباس، الرئيس الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. يحاول فريق بايدن تقديم المليارات لآية الله في اجتماعاتهم".وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أنه "بدعوة كريمة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو/ تموز".كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم السعودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047331942_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9a9d7f0581ddcdded84d43fadeb54b6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان

بومبيو عن زيارة بايدن للسعودية: لا تقارب حول من يجب نبذه

16:26 GMT 15.06.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
علق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
كتب الوزير الأمريكي السابق: "القائد السعودي (ابن سلمان) الذي لم يحظ برد لمكالماته من بايدن، يعمل على بناء السلام والازدهار لبلاده، لا تقارب بين هذين الشخصين حول من يجب نبذه".
وقال مايك بومبيو إن: "فشل بايدن في التعرف على الواقع يعرض أطفالنا للخطر".
وفي تغريدة أخرى قال بومبيو: "يتجه بايدن إلى بيت لحم بإسرائيل للقاء محمود عباس، الرئيس الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. يحاول فريق بايدن تقديم المليارات لآية الله في اجتماعاتهم".
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أنه "بدعوة كريمة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو/ تموز".
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم السعودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала