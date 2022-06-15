بومبيو عن زيارة بايدن للسعودية: لا تقارب حول من يجب نبذه
علق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
كتب الوزير الأمريكي السابق: "القائد السعودي (ابن سلمان) الذي لم يحظ برد لمكالماته من بايدن، يعمل على بناء السلام والازدهار لبلاده، لا تقارب بين هذين الشخصين حول من يجب نبذه".
Saudi leader MbS, who can’t get his call returned from Biden, is working to build peace and prosperity for his country. It is not a close call as to which of these men should be made pariahs.— Mike Pompeo (@mikepompeo) June 14, 2022
Biden’s failure to recognize reality is putting our children at risk.
وقال مايك بومبيو إن: "فشل بايدن في التعرف على الواقع يعرض أطفالنا للخطر".
وفي تغريدة أخرى قال بومبيو: "يتجه بايدن إلى بيت لحم بإسرائيل للقاء محمود عباس، الرئيس الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. يحاول فريق بايدن تقديم المليارات لآية الله في اجتماعاتهم".
Biden is heading to Bethlehem, Israel to meet with Mahmoud Abbas, the brutal head of the terror-underwriting Palestinian Authority. Biden’s team is trying to provide billions to the Ayatollah in their meetings.— Mike Pompeo (@mikepompeo) June 14, 2022
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أنه "بدعوة كريمة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو/ تموز".
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم السعودية.