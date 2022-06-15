https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-ترفض-عرض-الناتو-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد-1063651525.html
تركيا ترفض عرض "الناتو" لإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
تركيا ترفض عرض "الناتو" لإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات أن تركيا رفضت عرض الناتو بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:35+0000
2022-06-15T13:35+0000
2022-06-15T13:41+0000
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موسكو – سبوتنيك. يشار إلى أن المحادثات هدفت إلى إيجاد حلول لمشكلة عدم موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر في حلف شمال الاطلسي "كان الاجتماع الثلاثي الذي توسط فيه الحلف" الهدف النهائي ... لكننا لم نصل إليه بعد ". وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا في 18 مايو/أيار إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبًا للانضمام إلى الحلفن فيما منعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه التطبيقات. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو ، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.وكان الرئيس التركي، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة : "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/أردوغان-موقف-تركيا-لن-يتغير-حول-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو--1063632767.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد
تركيا ترفض عرض "الناتو" لإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
13:35 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات أن تركيا رفضت عرض الناتو بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده اليوم الأربعاء.
موسكو – سبوتنيك. يشار إلى أن المحادثات هدفت إلى إيجاد حلول لمشكلة عدم موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر في حلف شمال الاطلسي "كان الاجتماع الثلاثي الذي توسط فيه الحلف" الهدف النهائي ... لكننا لم نصل إليه بعد ".
وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا في 18 مايو/أيار إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبًا للانضمام إلى الحلفن فيما منعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه التطبيقات.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو ، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وكان الرئيس التركي
، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه "مكافحة الإرهاب".
وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة : "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب".