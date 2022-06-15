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https://arabic.sputniknews.com/20220615/تشاووش-أوغلو-تركيا-ستسلم-فنلندا-والسويد-وثيقة-تشكل-أرضية-التفاوض-على-انضمامهما-للناتو-1063668388.html
تشاووش أوغلو: تركيا ستسلم فنلندا والسويد وثيقة تشكل أرضية التفاوض على انضمامهما للناتو
تشاووش أوغلو: تركيا ستسلم فنلندا والسويد وثيقة تشكل أرضية التفاوض على انضمامهما للناتو
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين إلى حلف شمال... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T17:10+0000
2022-06-15T17:10+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية أيرلندا والنرويج في أنقرة: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".وأوضح تشاووش أوغلو أن أنقرة تلقت وثيقة من السويد حول المطالب التركية للموافقة على انضمام ستوكهولم للانضمام إلى "الناتو"، مشيرا إلى أن الوثيقة بعيدة عن توقعات تركيا.وأردف بقوله: "نحن لا ننتظر أي وثيقة. نريد ردا مكتوبا على مخاوفنا. الكرة الآن في ملعبهم".وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده اليوم الأربعاء.وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-ترفض-عرض-الناتو-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد-1063651525.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد

تشاووش أوغلو: تركيا ستسلم فنلندا والسويد وثيقة تشكل أرضية التفاوض على انضمامهما للناتو

17:10 GMT 15.06.2022
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا سترسل وثيقة إلى السويد وفنلندا لتشكل أساس أرضية التفاوض على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية أيرلندا والنرويج في أنقرة: "علينا التوصل إلى تفاهم مع السويد وفنلندا حول كيفية تلبية مطالبنا.. إذا كانت ستتشكل أرضية للتفاوض مع فنلندا والسويد فيجب أن تكون على أساس الوثيقة التي سنرسلها للبلدين".

وأوضح تشاووش أوغلو أن أنقرة تلقت وثيقة من السويد حول المطالب التركية للموافقة على انضمام ستوكهولم للانضمام إلى "الناتو"، مشيرا إلى أن الوثيقة بعيدة عن توقعات تركيا.

وأردف بقوله: "نحن لا ننتظر أي وثيقة. نريد ردا مكتوبا على مخاوفنا. الكرة الآن في ملعبهم".
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
تركيا ترفض عرض "الناتو" إجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
13:35 GMT
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن تركيا رفضت عرض "الناتو" بإجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد، ولم يتم عقد اجتماع كان من المقرر مبدئيا عقده اليوم الأربعاء.
وبحسب المصادر، قبل إجراء محادثات ثلاثية محتملة، طالبت أنقرة هلسنكي وستوكهولم بتقديم مقترحات محددة لإنهاء العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
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