https://arabic.sputniknews.com/20220615/جمعية-الحبوب-الأوكرانية-تطالب-بـ-ممر-أخضر-لنقل-الحبوب-عبر-مولدوفا-1063660259.html
جمعية الحبوب الأوكرانية تطالب بـ "ممر أخضر" لنقل الحبوب عبر مولدوفا
جمعية الحبوب الأوكرانية تطالب بـ "ممر أخضر" لنقل الحبوب عبر مولدوفا
ناشدت جمعية الحبوب الأوكرانية حكومة أوكرانيا لفتح "ممر أخضر" لتصدير الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب عبر قرية بالانكا المولدوفية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:20+0000
2022-06-15T15:20+0000
2022-06-15T15:20+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
حبوب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101963/34/1019633423_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5f8683f7bd073c5d8a1a623bb8a1894d.jpg
تشيسيناو - سبوتنيك. ويقول التقرير: "تناشد جمعية الحبوب الأوكرانية الحكومة بتنظيم "ممر أخضر" لنقل الحبوب إلى الموانئ النهرية على نهر الدانوب عبر الطريق الوحيد المتاح - قرية بالانكا".وتؤكد الجمعية أن معظم صادرات الحبوب حاليا يتم نقلها عبر الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، ومع ذلك، فإن أحد طرق الوصول إلى موانئ الدانوب، وهو الجسر الممتد فوق مصب دنيستر قد تضرر، وهذا يعقد بشكل كبير حركة السكك الحديدية السيارات والمركبات.ويتابع البيان: "هناك طريقة أخرى للوصول إلى موانئ نهر الدانوب وهي الطريق عبر قرية بالانكا (مولدوفا). وبالطبع، لم يتم استخدام هذا الطريق سابقا لنقل البضائع، وبالتالي فإن قدرته محدودة بشكل كبير".ووفقا للبيانات التي قدمتها الجمعية، حتى 24 فبراير/شباط، كان الحجم الشهري لصادرات الحبوب 5-6 ملايين طن، ويصل 95-98% منها عبر الموانئ البحرية.وتشير الجمعية إلى أن أوكرانيا تصدر حاليا "من خلال جميع الطرق البديلة المتاحة أكثر من 1.5 مليون طن شهريا".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/إعلام-تركيا-وروسيا-وأوكرانيا-نجحت-بفتح-قنوات-اتصال-لحل-قضية-الحبوب-1063644794.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101963/34/1019633423_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_b7332ba89e265d7af479ad82ce25bd00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, حبوب
جمعية الحبوب الأوكرانية تطالب بـ "ممر أخضر" لنقل الحبوب عبر مولدوفا
تابعنا عبر
ناشدت جمعية الحبوب الأوكرانية حكومة أوكرانيا لفتح "ممر أخضر" لتصدير الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب عبر قرية بالانكا المولدوفية.
تشيسيناو - سبوتنيك. ويقول التقرير: "تناشد جمعية الحبوب الأوكرانية الحكومة بتنظيم "ممر أخضر" لنقل الحبوب إلى الموانئ النهرية على نهر الدانوب عبر الطريق الوحيد المتاح - قرية بالانكا".
وتؤكد الجمعية أن معظم صادرات الحبوب حاليا يتم نقلها عبر الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، ومع ذلك، فإن أحد طرق الوصول إلى موانئ الدانوب، وهو الجسر الممتد فوق مصب دنيستر قد تضرر، وهذا يعقد بشكل كبير حركة السكك الحديدية السيارات والمركبات.
ويتابع البيان: "هناك طريقة أخرى للوصول إلى موانئ نهر الدانوب وهي الطريق عبر قرية بالانكا (مولدوفا). وبالطبع، لم يتم استخدام هذا الطريق سابقا لنقل البضائع، وبالتالي فإن قدرته محدودة بشكل كبير".
ووفقا للبيانات التي قدمتها الجمعية، حتى 24 فبراير/شباط، كان الحجم الشهري لصادرات الحبوب 5-6 ملايين طن، ويصل 95-98% منها عبر الموانئ البحرية.
وتشير الجمعية إلى أن أوكرانيا تصدر حاليا "من خلال جميع الطرق البديلة المتاحة أكثر من 1.5 مليون طن شهريا".