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روسيا تؤكد حرصها على حرمة وسلامة الأراضي السورية
روسيا تؤكد حرصها على حرمة وسلامة الأراضي السورية
اجتمع الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا مع نظيره الروسي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع في سوريا من مختلف جوانبها. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:25+0000
2022-06-15T07:25+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
محادثات أستانا
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وترأس الوفد السوري معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسنر لافرنتيف، وناقشا شؤون التسوية في سوريا.كما وتمت مناقشة "التهديدات التي يطلقها النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية".وأكد لافرنتيف حرص روسيا على حرمة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي اعمال تتسبب بتصعيد للأوضاع في المنطقة.وأكد سوسان "رفض سورية للذرائع التي يسوقها النظام التركي لعمليته العسكرية وتحقيقا لأطماعه".وجدد سوسان تصميم السوريين على الدفاع عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية.وأشار إلى أن التهديدات العدوانية لتركيا تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات محادثات أستانا وتشكل تهديدا لأمن المنطقة.كما وتحدث الطرفان عن الجهود المشتركة لعودة اللاجئيين واللجنة الدستورية والمساعدات الإنسانية، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك حول القضايا كافة.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, محادثات أستانا

روسيا تؤكد حرصها على حرمة وسلامة الأراضي السورية

07:25 GMT 15.06.2022
© SANAمن لقاء الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان في نور سلطان مع وفد الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا روبرت دان
من لقاء الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان في نور سلطان مع وفد الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا روبرت دان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© SANA
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اجتمع الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا مع نظيره الروسي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع في سوريا من مختلف جوانبها.
وترأس الوفد السوري معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسنر لافرنتيف، وناقشا شؤون التسوية في سوريا.
كما وتمت مناقشة "التهديدات التي يطلقها النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية".
وأكد لافرنتيف حرص روسيا على حرمة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي اعمال تتسبب بتصعيد للأوضاع في المنطقة.
وأكد سوسان "رفض سورية للذرائع التي يسوقها النظام التركي لعمليته العسكرية وتحقيقا لأطماعه".
وجدد سوسان تصميم السوريين على الدفاع عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية.
وأشار إلى أن التهديدات العدوانية لتركيا تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات محادثات أستانا وتشكل تهديدا لأمن المنطقة.
كما وتحدث الطرفان عن الجهود المشتركة لعودة اللاجئيين واللجنة الدستورية والمساعدات الإنسانية، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك حول القضايا كافة.
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