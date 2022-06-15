سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد حالياً في العاصمة دمشق، بحث وفد من محافظة روستوف في روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الصناعة والطاقة أندريه أتمانسييف مع محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، توقيع اتفاقية للتعاون المشترك تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
كما تطرقت مباحثات الوفد الروسي قضايا تهم مرفأ اللاذقية وسبل دعمه بالاحتياجات اللوجستية والتقنية.
وقال أندريه أتمانسييف في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة "سبوتنيك": تعد هذه المباحثات خطوة على الطريق الصحيح نحو التوصل للاتفاق النهائي بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والزراعة والثقافة وغيرها من المجالات المشتركة.
بدوره، نوه محافظ اللاذقية بأهمية اتفاقية التعاون المقترحة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مضيفاً: هذه الاتفاقية ستكون دعامة أساسية لتعزيز التبادل بمختلف أشكاله بين البلدين، وتوطيد العلاقة المتينة بين محافظتي اللاذقية وروستوف بما يخدم مصلحة الشعبين الروسي والسوري.
وثمّن هلال دور روسيا القديم الجديد فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي قضايا أخرى تهم البلدين.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن وفدا من محافظة نيجني نوفغورود في إقليم روستوف برئاسة نائب المحافظ بيوتر بانيكوف عقد اجتماعاً مع وفد من محافظة اللاذقية برئاسة رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، تم خلاله بحث مجالات التعاون الممكنة في إطار البحث عن فرص استثمارية واعدة.
وتطرق الحديث للتعاون في مجالات التبادل الزراعي، والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والتقانة.
تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي موسكو وتشرين
كما زار وفد من جامعة موسكو التقنية الحكومية للطرق، جامعة "تشرين"، حيث بحث الطرفان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعتين، وكيفية ترجمة الاتفاقية إلى تعاون وتنسيق في الأمور التقنية والأكاديمية والبحثية وتنفيذ أبحاث مشتركة وإشراف مشترك على الأبحاث.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن الوفد الروسي أجرى لقاء موسعاً مع إدارة كلية الهندسة المدنية وأساتذة قسم الطرق والمواصلات في الكلية في الجامعة حيث بحث الجانبان كيفية ترجمة الاتفاقية إلى تعاون وتنسيق في الأمور التقنية والأكاديمية والبحثية وتنفيذ أبحاث مشتركة وإشراف مشترك على الأبحاث.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
كما جال في أقسام ومخابر كلية الهندسة المدنية، حيث قدمت إدارة الكلية عرضاً عن أقسام الكلية وعدد وأنواع المخابر فيها، وعدد الطلاب الدارسين وأعضاء الهيئة الفنية والتدريسية في الكلية.
من جهته، أكد رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن في تصريح لـ"سبوتنيك" رغبة الجامعة في زيادة التواصل وتبادل الزيارات، إضافة لعقد لقاءات عبر الإنترنت تنظم العمل بين الجامعتين بناء على قاعدة بيانات شاملة تحدد أطر التعاون وآفاق تطويره.
كما أشار حسن إلى رغبة جامعة تشرين بتعزيز علاقات التعاون مع جامعة موسكو التقنية التي تعتبر امتداداً لمعهد "MADI" العريق في مجال المواصلات والطرق.
بدوره، بيّن نائب رئيس جامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات و الطرق لشؤون العلاقات الدولية روستام ميرزايف، أن تعديل برامج وأساليب التدريس بسبب ظروف جائحة كورونا فرض طرقاً جديدة للتواصل والتعاون في مجالات البحث العلمي وتحسين جودة العمل الأكاديمي.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
ونوّه ميرزايف بالمستوى العلمي المميز لطلاب الدراسات العليا الموفدين من سوريا إلى الجامعة ورغبتهم في التحصيل العلمي والاستفادة من التقنيات والمستوى الأكاديمي المتقدم في جامعة موسكو.
وكانت جامعة تشرين وقعت أمس اتفاقيتي تعاون مع جامعة سانت بطرسبرغ وجامعة تولا الحكومية.
دعم ميناء اللاذقية
إلى مرفأ اللاذقية، بحث الوفد الروسي برئاسة مدير الإدارة في الوكالة الفيدرالية للاتحاد البحري والنهري، كيفية تطبيق نظام أمن السلامة البحرية من خلال تطوير آلية العمل الخاصة وتأمين التجهيزات اللازمة بهذا الشأن، لدعم ورفع السوية الاقتصادية لميناء اللاذقية.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said
وقال مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي في تصريح لـ "سبوتنيك": تم إجراء مشاورات مع الجانب الروسي حول آليات التعاون وامكانية تقديم الدعم، خاصة فيما يتعلق بزوارق مكافحة التلوث البحري، وزوارق المساحة البحرية.
وأشار قبرصلي إلى أنه تم عرض أبرز المشكلات والتحديات التي نعاني منها في الميناء، فيما عرض الجانب الروسي بالمقابل تقديم الدعم في هذا المجال، بالإضافة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين السوري والروسي.
© Sputnik . Munzer Saidسوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية
© Sputnik . Munzer Said