https://arabic.sputniknews.com/20220615/سوريا-تتطلع-لاقتناء-زوارق-روسية-خاصة-بمكافحة-التلوث-البحري-والمساحة-البحرية-1063648353.html

سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية

سوريا تتطلع لاقتناء زوارق روسية خاصة بمكافحة التلوث البحري والمساحة البحرية

في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد حالياً في العاصمة دمشق، بحث وفد من محافظة روستوف في روسيا... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T13:45+0000

2022-06-15T13:45+0000

2022-06-15T13:45+0000

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في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد حالياً في العاصمة دمشق، بحث وفد من محافظة روستوف في روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الصناعة والطاقة أندريه أتمانسييف مع محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، توقيع اتفاقية للتعاون المشترك تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية.كما تطرقت مباحثات الوفد الروسي قضايا تهم مرفأ اللاذقية وسبل دعمه بالاحتياجات اللوجستية والتقنية.بدوره، نوه محافظ اللاذقية بأهمية اتفاقية التعاون المقترحة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مضيفاً: هذه الاتفاقية ستكون دعامة أساسية لتعزيز التبادل بمختلف أشكاله بين البلدين، وتوطيد العلاقة المتينة بين محافظتي اللاذقية وروستوف بما يخدم مصلحة الشعبين الروسي والسوري.وثمّن هلال دور روسيا القديم الجديد فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي قضايا أخرى تهم البلدين.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن وفدا من محافظة نيجني نوفغورود في إقليم روستوف برئاسة نائب المحافظ بيوتر بانيكوف عقد اجتماعاً مع وفد من محافظة اللاذقية برئاسة رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، تم خلاله بحث مجالات التعاون الممكنة في إطار البحث عن فرص استثمارية واعدة.وتطرق الحديث للتعاون في مجالات التبادل الزراعي، والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والتقانة.تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي موسكو وتشرينكما زار وفد من جامعة موسكو التقنية الحكومية للطرق، جامعة "تشرين"، حيث بحث الطرفان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعتين، وكيفية ترجمة الاتفاقية إلى تعاون وتنسيق في الأمور التقنية والأكاديمية والبحثية وتنفيذ أبحاث مشتركة وإشراف مشترك على الأبحاث.وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن الوفد الروسي أجرى لقاء موسعاً مع إدارة كلية الهندسة المدنية وأساتذة قسم الطرق والمواصلات في الكلية في الجامعة حيث بحث الجانبان كيفية ترجمة الاتفاقية إلى تعاون وتنسيق في الأمور التقنية والأكاديمية والبحثية وتنفيذ أبحاث مشتركة وإشراف مشترك على الأبحاث.كما جال في أقسام ومخابر كلية الهندسة المدنية، حيث قدمت إدارة الكلية عرضاً عن أقسام الكلية وعدد وأنواع المخابر فيها، وعدد الطلاب الدارسين وأعضاء الهيئة الفنية والتدريسية في الكلية.كما أشار حسن إلى رغبة جامعة تشرين بتعزيز علاقات التعاون مع جامعة موسكو التقنية التي تعتبر امتداداً لمعهد "MADI" العريق في مجال المواصلات والطرق.بدوره، بيّن نائب رئيس جامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات و الطرق لشؤون العلاقات الدولية روستام ميرزايف، أن تعديل برامج وأساليب التدريس بسبب ظروف جائحة كورونا فرض طرقاً جديدة للتواصل والتعاون في مجالات البحث العلمي وتحسين جودة العمل الأكاديمي.ونوّه ميرزايف بالمستوى العلمي المميز لطلاب الدراسات العليا الموفدين من سوريا إلى الجامعة ورغبتهم في التحصيل العلمي والاستفادة من التقنيات والمستوى الأكاديمي المتقدم في جامعة موسكو.وكانت جامعة تشرين وقعت أمس اتفاقيتي تعاون مع جامعة سانت بطرسبرغ وجامعة تولا الحكومية.دعم ميناء اللاذقيةإلى مرفأ اللاذقية، بحث الوفد الروسي برئاسة مدير الإدارة في الوكالة الفيدرالية للاتحاد البحري والنهري، كيفية تطبيق نظام أمن السلامة البحرية من خلال تطوير آلية العمل الخاصة وتأمين التجهيزات اللازمة بهذا الشأن، لدعم ورفع السوية الاقتصادية لميناء اللاذقية.وأشار قبرصلي إلى أنه تم عرض أبرز المشكلات والتحديات التي نعاني منها في الميناء، فيما عرض الجانب الروسي بالمقابل تقديم الدعم في هذا المجال، بالإضافة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين السوري والروسي.

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