https://arabic.sputniknews.com/20220615/صور-أقمار-صناعية-إسرائيلية-تكشف-بدء-إعادة-تأهيل-مطار-دمشق-فيديو-1063670370.html
صور أقمار صناعية إسرائيلية تكشف بدء إعادة تأهيل مطار دمشق... فيديو
صور أقمار صناعية إسرائيلية تكشف بدء إعادة تأهيل مطار دمشق... فيديو
كشفت صور التقطتها أقمار صناعية إسرائيلية، بدء السوريين في إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي عقب تعرضه لهجوم منسوب لتل أبيب، فجر الجمعة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:00+0000
2022-06-15T18:00+0000
2022-06-15T18:00+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1046705724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cc37d53eb53ef1fc0d0d1db7fa0ed3d.jpg
ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، صورا التقطتها أقمار تابعة لشركة "إيماجسات إنترناشونال" الإسرائيلية للأقمار الصناعية والحلول الاستخبارية.وقالت القناة إن الصور تكشف أعمال إعادة البناء في المطار الدولي بالعاصمة السورية.وأضافت: "في صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها، شوهدت أعمال إعادة التأهيل بالتوازي في عدة نقاط متضررة - مدنية وعسكرية".وتابعت القناة: "بحسب التقرير، فإن إصلاح الأضرار في الهجوم المنسوب لإسرائيل واستئناف العمل بالمطار يتوقع يوم الاثنين المقبل".وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة، إثر القصف الإسرائيلي فجر الجمعة الماضية.وبخلاف تعرض مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دمشق الدولي للقصف، أفادت تقارير بتضرر صالة الركاب في المطار، وفق القناة الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، وتم إبلاغه أن مبررات الغارة على مطار دمشق غير مقنعة، وفق بيان للخارجية.وأبلغ الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السفير الإسرائيلي أن "التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك في إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1046705724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_baab2ada1a08d9b630f0bc6863caf5ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, روسيا
صور أقمار صناعية إسرائيلية تكشف بدء إعادة تأهيل مطار دمشق... فيديو
تابعنا عبر
كشفت صور التقطتها أقمار صناعية إسرائيلية، بدء السوريين في إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي عقب تعرضه لهجوم منسوب لتل أبيب، فجر الجمعة.
ونشرت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، صورا التقطتها أقمار تابعة لشركة "إيماجسات إنترناشونال" الإسرائيلية للأقمار الصناعية والحلول الاستخبارية.
وقالت القناة إن الصور تكشف أعمال إعادة البناء في المطار الدولي بالعاصمة السورية.
وأضافت: "في صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها، شوهدت أعمال إعادة التأهيل بالتوازي في عدة نقاط متضررة - مدنية وعسكرية".
وتابعت القناة: "بحسب التقرير، فإن إصلاح الأضرار في الهجوم المنسوب لإسرائيل واستئناف العمل بالمطار يتوقع يوم الاثنين المقبل".
وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي
نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة، إثر القصف الإسرائيلي فجر الجمعة الماضية.
وبخلاف تعرض مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دمشق الدولي للقصف، أفادت تقارير بتضرر صالة الركاب في المطار، وفق القناة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استدعت الخارجية الروسية
السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، وتم إبلاغه أن مبررات الغارة على مطار دمشق غير مقنعة، وفق بيان للخارجية.
وأبلغ الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السفير الإسرائيلي أن "التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك في إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".