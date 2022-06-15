الخارجية الروسية للسفير الإسرائيلي: مبررات الغارة على مطار دمشق غير مقنعة وننتظر توضيحات
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
© Sputnik . wasim suliman
أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في لقاء مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي، مؤكدا أن تبريرات الجانب الإسرائيلي للغارة غير مقنعة.
وأشار البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، في أعقاب الاجتماع الذي عقد اليوم في موسكو، فقد أعربت روسيا عن القلق الشديد من الهجوم الذي ألحق أضرارا بالمباني والمدرج ومعدات الملاحة الجوية.
"تم الإعراب عن القلق الشديد إزاء هجوم القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو/حزيران على مطار دمشق المدني، والذي ألحق أضرارا بالمدرج ومعدات ومباني الملاحة وألحق أضرارا بالحركة الجوية المدنية الدولية".
وتسببت الأضرار الناتجة عن الضربة بتعطيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.
"أُبلغ السفير (الإسرائيلي) أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك في إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".
وتم التأكيد على أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأدانت موسكو بشدة، يوم الجمعة الماضي، الغارة التي نفذها الطيران الإسرائلي على مطار دمشق الدولي.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 10 يونيو غارة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن مطار دمشق الدولي كان هدفا للهجوم.
"وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف للبنية التحتية المدنية السورية"
وحذرت الخارجية الروسية من أن مثل هذه التصرفات تخلق مخاطر جسيمة، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.
"إن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي. نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الوحشية"
أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.