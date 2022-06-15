https://arabic.sputniknews.com/20220615/علماء-يربطون-بلورتين-زمنيتين-في-تجربة-أقرب-إلى-المستحيل-لا-تنطبق-عليها-القوانين-فيديو--1063654371.html

علماء يربطون بلورتين زمنيتين في تجربة أقرب إلى المستحيل "لا تنطبق عليها القوانين"... فيديو

علماء يربطون بلورتين زمنيتين في تجربة أقرب إلى المستحيل "لا تنطبق عليها القوانين"... فيديو

أنشأ الفيزيائيون نظاما فريدا يتألف من بلورتين زمنيتين متصلتين، وهما عبارة عن نظامين كموميين غريبين عالقين في "حلقة لا نهاية لها ولا تنطبق عليها القوانين... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T14:25+0000

2022-06-15T14:25+0000

2022-06-15T14:25+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103463/16/1034631610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11019a059014b8de8a6ef818df7aef6f.jpg

ويأمل الفيزيائيون استخدام هذه التكنولوجيا لبناء نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وقال وصمويل أوتي، العالم الرئيسي في المشروع من جامعة "لانكستر" البريطانية في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية، إن النظام الجديد يمثل "امتيازا نادرا لاستكشاف مرحلة جديدة تماما من المادة".ولكن في الكريستال، ينكسر هذا التناظر الرائع، وبلغة علماء الفيزياء، تعتبر البلورة مثالا رائعا على "كسر التناظر التلقائي"، حيث تظل القوانين الأساسية للفيزياء متماثلة، لكن ترتيب الجزيئات ليس كذلك.وفي عام 2012، لاحظ الفيزيائي فرانك ويلكزيك، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن قوانين الفيزياء لها أيضا تناظر زمني، وهذا يعني أن أي تجربة تتكرر في وقت لاحق يجب أن تؤدي إلى نفس النتيجة، وهو الأمر الذي يعتمد عليه مبدأ بلورات الزمن.ونوه أوتي إلى أنه "في فيزياء الكم، آلة الحركة الدائمة جيدة طالما أننا نغلق أعيننا، لكن يجب أن تبدأ في التباطؤ فقط إذا راقبنا الحركة" أي أن البيئة لها تأثير على هذه البلورات، لذلك لا يستطيع الفيزيائيون مراقبة هذه البلورات بشكل مباشر، بحسب مجلة "Live Science" العلمية.في الدراسة الجديدة، استخدم أوتي وفريقه "الماغنونس" لبناء بلور الزمن، وتعتبر "Magnons" هي "أشباه جسيمات" تظهر في الحالة الجماعية لمجموعة من الذرات، وفي هذه التجربة، أخذ فريق الفيزيائيين "الهيليوم -3"، حيث تحتوي ذرة هيليوم على بروتونيين ونيوترون واحد فقط، وقاموا بتبريدها إلى جزء من عشرة آلاف درجة فوق الصفر المطلق، وعند درجة الحرارة تلك، يتحول "الهليوم -3" إلى مكثف "بوز-أينشتاين"، حيث تشترك جميع الذرات في حالة كمومية مشتركة وتعمل بالتنسيق مع بعضها البعض.وبحسب المقال، نتج عن هذا المكثف إلكترونات مرتبطة ببعضها البعض وتعمل معا، ما ينتج موجات من الطاقة المغناطيسية "المغنونات"، حيث اندفعت هذه الموجات ذهابا وإيابا إلى الأبد، ما يجعلها بلورة زمنية.ويهدف العلماء من تجربتهم المعقدة هذه بناء بلورات زمنية تتفاعل مع بيئاتها دون أن تتفكك الحالات الكمومية بداخلها، ما يسمح للبلورة الزمنية بالاستمرار في العمل أثناء استخدامها لشيء آخر، لكن لا يعني ذلك وجود طاقة حرة، فالحركة المرتبطة بالبورة الزمنية لا تحتوي على طاقة حركية بالمعنى المعتاد، ولكن يمكن استخدامها في الحوسبة الكمومية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم