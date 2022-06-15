https://arabic.sputniknews.com/20220615/كبير-مساعدي-وزير-الخارجية-الإيراني-لدينا-رؤى-مشتركة-مع-روسيا-حول-الوضع-السوري-1063619150.html
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري
وصف علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية إيران، والمشارك في مباحثات أستانا حول التسوية السورية، الاجتماع مع الوفد الروسي بالممتاز. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:47+0000
2022-06-15T07:47+0000
2022-06-15T07:49+0000
أخبار سوريا اليوم
محادثات أستانا
روسيا
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054392553_137:0:1879:980_1920x0_80_0_0_4e15f4c69483f6da0724afda94a455cf.jpg
وتعقد الجولة 18 من المحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، في 15-16 يونيو/حزيران.هذا وصرح وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، في وقت سابق، إنه تم اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية بسبب المستوى العالي لأداء السلطات في بلاده.ووفقا له، فإن الدول الضامنة لعملية أستانا وأطراف النزاع في سوريا تثق في كازاخستان، وهي بدورها توفر منصة للمفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تؤكد-حرصها-على-حرمة-وسلامة-الأراضي-السورية-1063618442.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054392553_354:0:1661:980_1920x0_80_0_0_62df4b16ad1a13faeac48f7e71c7c0da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, محادثات أستانا, روسيا, أخبار إيران
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري
07:47 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
وصف علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية إيران، والمشارك في مباحثات أستانا حول التسوية السورية، الاجتماع مع الوفد الروسي بالممتاز.
وفي سؤال لـ "سبوتنيك" حول هذه الجولة من المفاوضات، قال: "ناقشنا كل المواضيع التي تتعلق بسوريا بشكل جيد جدا ووجهة نظرنا متقاربة مع الجانب الروسي، وهناك رؤى مشتركة ستنعكس في البيان النهائي".
وتعقد الجولة 18 من المحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، في 15-16 يونيو/حزيران.
هذا وصرح وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، في وقت سابق، إنه تم اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية بسبب المستوى العالي لأداء السلطات في بلاده.
وأضاف: "بطبيعة الحال، إن أداء السلطات في دولتنا يتمتع بمستوى عال جدا، لهذا السبب تم اختيار كازاخستان في مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت".
ووفقا له، فإن الدول الضامنة لعملية أستانا وأطراف النزاع في سوريا تثق في كازاخستان، وهي بدورها توفر منصة للمفاوضات.