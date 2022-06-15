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https://arabic.sputniknews.com/20220615/كبير-مساعدي-وزير-الخارجية-الإيراني-لدينا-رؤى-مشتركة-مع-روسيا-حول-الوضع-السوري-1063619150.html
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري
وصف علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية إيران، والمشارك في مباحثات أستانا حول التسوية السورية، الاجتماع مع الوفد الروسي بالممتاز. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:47+0000
2022-06-15T07:49+0000
أخبار سوريا اليوم
محادثات أستانا
روسيا
أخبار إيران
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وتعقد الجولة 18 من المحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، في 15-16 يونيو/حزيران.هذا وصرح وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، في وقت سابق، إنه تم اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية بسبب المستوى العالي لأداء السلطات في بلاده.ووفقا له، فإن الدول الضامنة لعملية أستانا وأطراف النزاع في سوريا تثق في كازاخستان، وهي بدورها توفر منصة للمفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تؤكد-حرصها-على-حرمة-وسلامة-الأراضي-السورية-1063618442.html
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أخبار سوريا اليوم, محادثات أستانا, روسيا, أخبار إيران

كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: لدينا رؤى مشتركة مع روسيا حول الوضع السوري

07:47 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . Johnny Eliasمباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021
مباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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وصف علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية إيران، والمشارك في مباحثات أستانا حول التسوية السورية، الاجتماع مع الوفد الروسي بالممتاز.
وفي سؤال لـ "سبوتنيك" حول هذه الجولة من المفاوضات، قال: "ناقشنا كل المواضيع التي تتعلق بسوريا بشكل جيد جدا ووجهة نظرنا متقاربة مع الجانب الروسي، وهناك رؤى مشتركة ستنعكس في البيان النهائي".
وتعقد الجولة 18 من المحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، في 15-16 يونيو/حزيران.
هذا وصرح وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، في وقت سابق، إنه تم اختيار بلاده لإجراء المحادثات السورية بسبب المستوى العالي لأداء السلطات في بلاده.

وأضاف: "بطبيعة الحال، إن أداء السلطات في دولتنا يتمتع بمستوى عال جدا، لهذا السبب تم اختيار كازاخستان في مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت".

ووفقا له، فإن الدول الضامنة لعملية أستانا وأطراف النزاع في سوريا تثق في كازاخستان، وهي بدورها توفر منصة للمفاوضات.
من لقاء الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان في نور سلطان مع وفد الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا روبرت دان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
روسيا تؤكد حرصها على حرمة وسلامة الأراضي السورية
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