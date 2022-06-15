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وزيرة الطاقة الإسرائيلية: مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية

كشفت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، اليوم الأربعاء، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T08:39+0000

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وأضافت إلهرار، خلال كلمة في منتدى شرق المتوسط بالقاهرة، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر".وأضافت أن "مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية"، متابعة: "توقيع هذا الاتفاق مع مصر يؤكد أننا نمضي في طريق جديد من الشراكة".ووقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، مع مسؤولين مصريين والاتحاد الأوروبي، اتفاقية بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، قبل ذلك، بأنه "على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستوقع إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، على اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا"، واصفة الحدث بأنه "رائع جداً لإسرائيل، لتصديرها الغاز إلى أوروبا".وتوجهت الحرار الليلة الماضية إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، لبحث سبل بيع إسرائيل الغاز إلى أوروبا عبر مصر.وبحسب هيئة البث فإن "السيسي سيستقبل وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث بيع إسرائيل الغاز لأوروبا عن طريق مصر".ووفقا للهيئة أيضا "خلال زيارتها، ستلتقي إلهرار مع عدد من المسؤولين المصريين للتباحث في هذا الملف. وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب استئناف إسرائيل فتح مناقصات جديدة للتنقيب عن الغاز استعداداً لتصديره إلى أوروبا، والإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة".وأشارت الهيئة إلى أن "اجتماعات الحرار في القاهرة تأتي في أعقاب تسريب وثيقة أوروبية كتبت في السابع من حزيران/ يونيو الجاري، أفادت بأن المفوضية الأوروبية اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط".

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