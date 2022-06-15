https://arabic.sputniknews.com/20220615/وكالة-الصين-تعلن-رصد-علامات-لحضارات-غريبة-في-الفضاء-وتحذف-التقرير-1063676268.html
وكالة: الصين تعلن رصد علامات لحضارات غريبة في الفضاء وتحذف التقرير
وكالة: الصين تعلن رصد علامات لحضارات غريبة في الفضاء وتحذف التقرير
أعلنت مؤسسات صينية حكومية، اليوم الأربعاء، رصد ما قيل إنه علامات لوجود حضارات غريبة في الفضاء، حيث تم نشر التقرير وحذفه في وكالات صينية، بحسب مزاعم "بلومبرغ". 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T20:50+0000
2022-06-15T20:50+0000
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قالت الصين إن تلسكوبها العملاق "Sky Eye" ربما التقط علامات على حضارات غريبة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "Science and Technology Daily" العلمية المدعمة من الحكومة الصينية المدعومة من الدولة، والتي حذفت التقرير والمنشورات المتعلقة بالاكتشاف، بحسب مزاعم وكالة "بلومبرغ".ونوه الخبر المنشور في "بلومبرغ" إلى أن التقرير (المحذوف) نقل عن كبير العلماء في فريق البحث عن حضارات خارج كوكب الأرض، زونغ تونجي، الذي قال: إن "الإشارات الكهرومغناطيسية ضيقة النطاق التي رصدها (Sky Eye)، أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، تختلف عن الإشارات السابقة التي تم التقاطها، ويقوم الفريق بالتحقيق فيها بشكل أكبر".ونوهت الوكالة إلى أنه على الرغم من حذف التقرير من الموقع العلمي ومن الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لكن الخبر انتشر بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.لكن العلماء الصينيين أشاروا إلى أن الإشارات المشبوهة يمكن أن تكون نوعا من التداخل اللاسلكي وتتطلب مزيدا من التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/ملوك-أوروبا-التهموا-لحوم-مومياوات-مصر-مجلة-علمية-تكشف-عن-أخطر-زوايا-التاريخ-1063675190.html
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العالم, مجتمع, علوم
وكالة: الصين تعلن رصد علامات لحضارات غريبة في الفضاء وتحذف التقرير
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أعلنت مؤسسات صينية حكومية، اليوم الأربعاء، رصد ما قيل إنه علامات لوجود حضارات غريبة في الفضاء، حيث تم نشر التقرير وحذفه في وكالات صينية، بحسب مزاعم "بلومبرغ".
قالت الصين إن تلسكوبها العملاق "Sky Eye" ربما التقط علامات على حضارات غريبة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "Science and Technology Daily" العلمية المدعمة من الحكومة الصينية المدعومة من الدولة، والتي حذفت التقرير والمنشورات المتعلقة بالاكتشاف، بحسب مزاعم وكالة "بلومبرغ".
ونوه الخبر المنشور في "بلومبرغ"
إلى أن التقرير (المحذوف) نقل عن كبير العلماء في فريق البحث عن حضارات خارج كوكب الأرض، زونغ تونجي، الذي قال: إن "الإشارات الكهرومغناطيسية ضيقة النطاق التي رصدها (Sky Eye)، أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، تختلف عن الإشارات السابقة التي تم التقاطها، ويقوم الفريق بالتحقيق فيها بشكل أكبر".
ونوهت الوكالة إلى أنه على الرغم من حذف التقرير من الموقع العلمي ومن الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لكن الخبر انتشر بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
يذكر أن الفريق كان قد أعلن اكتشاف مجموعتين من الإشارات المشبوهة في عام 2020 أثناء معالجة البيانات التي تم جمعها في عام 2019، وإشارة أخرى مشبوهة في عام 2022 من بيانات المراقبة لأهداف الكواكب الخارجية.
لكن العلماء الصينيين أشاروا إلى أن الإشارات المشبوهة يمكن أن تكون نوعا من التداخل اللاسلكي وتتطلب مزيدا من التحقيق.