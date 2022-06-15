https://arabic.sputniknews.com/20220615/-طفلة-بمرض-نادر-في-الوجه-تحصد-46-مليون-مشاهدة-فيديو-1063663308.html
طفلة بمرض نادر في الوجه تحصد 46 مليون مشاهدة... فيديو
طفلة بمرض نادر في الوجه تحصد 46 مليون مشاهدة... فيديو
تحولت الطفلة، آيلا سمر موتشا، المولودة بمرض نادر في الوجه، إلى حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حصد فيديو لها على "تيك توك" أكثر من 47 مليون مشاهدة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:20+0000
2022-06-15T16:20+0000
2022-06-15T16:20+0000
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مجتمع
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وقررت والدة الطفلة المولودة في عام 2021، إنشاء حساب على "تيك توك" لطفلتها المولودة بمرض نادر يطلق عليه اسم "ميكروستوميا"، أو "الابتسامة الدائمة"، بهدف تسلط الضوء على مخاطر هذا المرض.وولت الطفلة وهي تعاني من حالة "ميكروستوميا" من الدرجة الثانية، وهي إصابة نادرة جدا، وتعتبر الحالة الـ14 حول العالم، بحسب المصادر العلمية، وهي تؤثر على وظائف تجويف الفم بالإضافة إلى تأثيرها على جمال الوجه.وبدأ والدا الطفلة بنشر مقاطع فيديو لها بهدف التنبيه لمخاطر هذا المرض، حيث تحولت الطفلة الصغيرة إلى نجمة الأسبوع، بحصدها ملايين المشاهدات والمشاركات حول العالم.وقررت العائلة، التي حظيت على دعم واسع، متابعة علاج ابنتهما، عن طريق إجراء عمليات جراحية لتصحيح ابتسامة وجهها، بهدف تجنب المخاطر التي حذر منها الأطباء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع
طفلة بمرض نادر في الوجه تحصد 46 مليون مشاهدة... فيديو
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تحولت الطفلة، آيلا سمر موتشا، المولودة بمرض نادر في الوجه، إلى حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حصد فيديو لها على "تيك توك" أكثر من 47 مليون مشاهدة حول العالم.
وقررت والدة الطفلة المولودة في عام 2021، إنشاء حساب على "تيك توك" لطفلتها المولودة بمرض نادر يطلق عليه اسم "ميكروستوميا"، أو "الابتسامة الدائمة"، بهدف تسلط الضوء على مخاطر هذا المرض.
وولت الطفلة وهي تعاني من حالة "ميكروستوميا" من الدرجة الثانية، وهي إصابة نادرة جدا، وتعتبر الحالة الـ14 حول العالم، بحسب المصادر العلمية، وهي تؤثر على وظائف تجويف الفم بالإضافة إلى تأثيرها على جمال الوجه.
وبدأ والدا الطفلة بنشر مقاطع فيديو لها بهدف التنبيه لمخاطر هذا المرض، حيث تحولت الطفلة الصغيرة إلى نجمة الأسبوع، بحصدها ملايين المشاهدات والمشاركات حول العالم.
وقررت العائلة، التي حظيت على دعم واسع، متابعة علاج ابنتهما، عن طريق إجراء عمليات جراحية لتصحيح ابتسامة وجهها، بهدف تجنب المخاطر التي حذر منها الأطباء.