https://arabic.sputniknews.com/20220616/أوكرانيا-سلمت-مقترحات-العقوبات-ضد-روسيا-للقادة-الأوروبيين-1063720542.html
أوكرانيا سلمت مقترحات العقوبات ضد روسيا للقادة الأوروبيين
أوكرانيا سلمت مقترحات العقوبات ضد روسيا للقادة الأوروبيين
سلمت أوكرانيا قادة إيطاليا وألمانيا وفرنسا مقترحاتها بشأن العقوبات الاقتصادية التي تريد من الدول الغربية أن تفرضها على موسكو. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:59+0000
2022-06-16T13:59+0000
2022-06-16T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن "مقترحات فرض عقوبات على روسيا سلمت إلى الزعماء الأوروبيين خلال زيارتهم لكييف".وأضاف يرماك قائلا: "انتهى اجتماع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، حيث سلمنا قادة الدول مجموعة كاملة من مقترحات العقوبات ضد روسيا ، والتي تم إعدادها من قبل مجموعة المؤسسات الأوكرانية".وبحسب يرماك، تمت مناقشة الأمن الغذائي والتسليح والدعم لأوكرانيا خلال الاجتماع.في سياق متصل، أفادت مصادر أوكرانية عن ظهور وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، مع عكاز بسبب كسر في رجله خلال الاجتماع مع القادة الأوروبيين في كييف.ووصل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا سلمت مقترحات العقوبات ضد روسيا للقادة الأوروبيين
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سلمت أوكرانيا قادة إيطاليا وألمانيا وفرنسا مقترحاتها بشأن العقوبات الاقتصادية التي تريد من الدول الغربية أن تفرضها على موسكو.
وقال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن "مقترحات فرض عقوبات على روسيا سلمت إلى الزعماء الأوروبيين خلال زيارتهم لكييف".
وأضاف يرماك قائلا: "انتهى اجتماع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، حيث سلمنا قادة الدول مجموعة كاملة من مقترحات العقوبات ضد روسيا ، والتي تم إعدادها من قبل مجموعة المؤسسات الأوكرانية".
وبحسب يرماك، تمت مناقشة الأمن الغذائي والتسليح والدعم لأوكرانيا خلال الاجتماع.
في سياق متصل، أفادت مصادر أوكرانية عن ظهور وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، مع عكاز بسبب كسر في رجله خلال الاجتماع مع القادة الأوروبيين في كييف.
ووصل
، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتز.