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إسرائيل تسجل سادس إصابة بجدري القردة
إسرائيل تسجل سادس إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل سادس إصابة بفيروس جدري القردة لرجل يبلغ من العمر 46 عاما. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:45+0000
2022-06-16T13:45+0000
إسرائيل
جدري القردة
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن بيان للوزارة أن شخصا وصل إلى مستشفى "إيخليوف" في مدينة تل أبيب بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج، وتم إجراء فحوصات له في المعهد البيولوجي، لتثبت إصابته بجدري القردة.وتعد هي الإصابة هي السادسة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر.وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدري القردة، بالتوجه لتلقي العناية الطبية فورا.وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة بشكل حمى وطفح الجلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية. وحسب معلومات منظمة الصحة العالمية فإن 39 بلدا سجلت أكثر من 1600 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحوالي 1500 إصابة ممكنة حتى الآن.
إسرائيل
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إسرائيل, جدري القردة, أخبار العالم الآن

إسرائيل تسجل سادس إصابة بجدري القردة

13:45 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل سادس إصابة بفيروس جدري القردة لرجل يبلغ من العمر 46 عاما.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن بيان للوزارة أن شخصا وصل إلى مستشفى "إيخليوف" في مدينة تل أبيب بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج، وتم إجراء فحوصات له في المعهد البيولوجي، لتثبت إصابته بجدري القردة.
وتعد هي الإصابة هي السادسة التي تعلن إسرائيل رصدها خلال الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو/أيار الماضي، والثانية في 28 من ذات الشهر.
وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بجدري القردة، بالتوجه لتلقي العناية الطبية فورا.
وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة بشكل حمى وطفح الجلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية. وحسب معلومات منظمة الصحة العالمية فإن 39 بلدا سجلت أكثر من 1600 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحوالي 1500 إصابة ممكنة حتى الآن.
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