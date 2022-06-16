https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-تعلن-استلام-16-مليار-دولار-كانت-مستحقات-متأخرة-لدى-العراق-1063720210.html

إيران تعلن استلام 1.6 مليار دولار كانت "مستحقات متأخرة" لدى العراق

إيران تعلن استلام 1.6 مليار دولار كانت "مستحقات متأخرة" لدى العراق

قال وزير النفط في إيران، جواد أوجي، إن بلاده استلمت 1.6 مليار دولار كانت "مستحقات متأخرة" لدى العراق إزاء تصدير غاز إليه. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:56+0000

2022-06-16T13:56+0000

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وأضاف أوجي في تغريدة له على "تويتر": "أنه وفي ظل الدبلوماسية النشطة للطاقة وبعد عدة أشهر من المفاوضات استلمنا قبل ساعات 1.6 مليار دولار مستحقات متأخرة من أعوام ماضية إزاء صادرات الغاز إلى العراق".وتابع الوزير في تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم": منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 مارس/آذار) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ازداد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25 في المائة كما ازداد استلام عوائد العملة الصعبة المستحصلة منها بنسبة 90 في المائة".ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن وزارة الكهرباء العراقية بدأت فعليا في عملية تسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يومياً.وسبق وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن بلاده "بدأت بدفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وأودعت الأموال من قبل وزارة المالية بصندوق الاعتماد وما زلنا نعول على قانون الدعم الطارئ لسداد مبلغ القرض".

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