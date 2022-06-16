https://arabic.sputniknews.com/20220616/الجناح-المصري-يفتتح-أبوابه-لزوار-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063728765.html
الجناح المصري يفتتح أبوابه لزوار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
الجناح المصري يفتتح أبوابه لزوار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
نخصّص هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" لتغطية فعاليات اليوم الثاني من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث افتتح الجناح المصري أبوابه لاستقبال زوار... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:08+0000
2022-06-16T15:08+0000
2022-06-16T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
قوانين الاقتصاد
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الجناح المصري يفتتح أبوابه لزوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الجناح المصري يفتتح أبوابه لزوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وافتتح الجناح، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، ونظيرها الروسي، دينيس مانتورووف، بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الوزارات.بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
الجناح المصري يفتتح أبوابه لزوار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
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نخصّص هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" لتغطية فعاليات اليوم الثاني من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث افتتح الجناح المصري أبوابه لاستقبال زوار المنتدى مستعرضا ما تتميز به الحضارة المصرية، وأهم أوجه التعاون المصري الروسي.
وافتتح الجناح، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، ونظيرها الروسي، دينيس مانتورووف، بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الوزارات.
وخلال لقاء خاص مع "قوانين الاقتصاد"، قالت الوزيرة نيفين جامع: "إن المشاركة المصرية لهذا العام تأتي بشكل مختلف، حيث أن الوفد المصري هو ضيف شرف، وهو ما يتزامن مع اليوبيل الفضي لمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وإن الحكومة المصرية حريصة، دوما، على المشاركة بجناح يعكس الهوية المصرية، ويجذب الحضور للإطلاع على فرص الاستثمار في مصر وعلى المشروعات القومية التي تميزت بها بلادنا خلال السنوات الماضية، باعتبار أن مصر بيئة جاذبة وممتازة للاستثمار فيها، ومصر ترحب بأي مشروعات أو قطاعات صناعية، ولكن هناك اهتمام أولي بمشروعات الطاقة والطاقة الخضراء".
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن
"بلاده تبحث مع مصر الانتقال للتعاملات بالعملات الوطنية أي الروبل والجنيه المصري".
التفاصيل في الملف الصوتي...