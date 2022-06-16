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الخارجية الروسية تستبعد انسحاب البلاد من منظمة التجارة العالمية
الخارجية الروسية تستبعد انسحاب البلاد من منظمة التجارة العالمية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، بأنه لم تتم مناقشة إمكانية انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية، وأن موسكو لن تتخذ مثل هذه... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:18+0000
2022-06-16T09:18+0000
العالم
روسيا
منظمة التجارة العالمية
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سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بانكين، رداً على سؤال الصحفيين بهذا الشأن، على هامش أعمال منتدى يطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا يتم بحث مثل هذا الموضوع".وأضاف: "لن نتخذ مثل هذه الخطوات، لأنه مهما كان الأمر صعبًا في منظمة التجارة العالمية، فقد انضممنا بوعي إليها على أساس الفوائد التي توقعناها وحصلنا عليها؛ ولن نغلق هذا الباب".هذا وأصبحت روسيا عضوا في منظمة التجارة العالمية في 22 آب/أغسطس 2012، بعد تفاوض استغرق 18 عامًا.يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية ومقرها مدينة جنيف، تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وتنظيم العلاقات التجارية السياسية للدول الأعضاء. كما أنها المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. وتضم المنظمة 164 دولة عضواً، وذلك بعد انضمام أفغانستان بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2016، إضافة إلى 24 دولة بصفة مراقب. يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى بصفتها شريكاً إعلامياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-زاخاروفا-واشنطن-يمكنها-أن-تساهم-في-فتح-الموانئ-الأوكرانية-لكنها-لا-تفعل-ذلك-لسبب-ما-1063692018.html
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العالم, روسيا, منظمة التجارة العالمية

الخارجية الروسية تستبعد انسحاب البلاد من منظمة التجارة العالمية

09:18 GMT 16.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، بأنه لم تتم مناقشة إمكانية انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية، وأن موسكو لن تتخذ مثل هذه الخطوة.
سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بانكين، رداً على سؤال الصحفيين بهذا الشأن، على هامش أعمال منتدى يطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا يتم بحث مثل هذا الموضوع".

وأضاف: "لن نتخذ مثل هذه الخطوات، لأنه مهما كان الأمر صعبًا في منظمة التجارة العالمية، فقد انضممنا بوعي إليها على أساس الفوائد التي توقعناها وحصلنا عليها؛ ولن نغلق هذا الباب".

هذا وأصبحت روسيا عضوا في منظمة التجارة العالمية في 22 آب/أغسطس 2012، بعد تفاوض استغرق 18 عامًا.
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
زاخاروفا: واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما
09:08 GMT
يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية ومقرها مدينة جنيف، تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وتنظيم العلاقات التجارية السياسية للدول الأعضاء. كما أنها المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. وتضم المنظمة 164 دولة عضواً، وذلك بعد انضمام أفغانستان بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2016، إضافة إلى 24 دولة بصفة مراقب.
يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى بصفتها شريكاً إعلامياً.
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