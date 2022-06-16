https://arabic.sputniknews.com/20220616/الخارجية-السويسرية-لا-تعليق-على-كلمات-لافرينتييف-بشأن-نقل-المحادثات-حول-سوريا-من-جنيف-1063699477.html
الخارجية السويسرية: لا تعليق على كلمات لافرينتييف بشأن نقل المحادثات حول سوريا من جنيف
الخارجية السويسرية: لا تعليق على كلمات لافرينتييف بشأن نقل المحادثات حول سوريا من جنيف
لم تعلق وزارة الخارجية السويسرية على بيان الممثل الخاص للرئيس الروسي سوريا الكسندر لافرينتييف حول ضرورة تأجيل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:24+0000
2022-06-16T10:24+0000
2022-06-16T10:38+0000
العالم العربي
محادثات أستانا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشنجر: "وزارة الخارجية لا تعلق على تصريحات السيد لافرينتييف".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن سويسرا، كونها بلدا توجد فيه منظمات دولية، "لا تزال مفتوحة للاجتماعات الدبلوماسية في جميع أنواعها".وقال لافرينتييف للصحفيين إنه يجب البحث عن مكان جديد يحل محل جنيف التي فقدت وضعها المحايد، فمن الضروري إيجاد منصة أخرى لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا.حذا وانطلقت أمس، في نور سلطان عاصمة كازاخستان، الجولة الـ18 لمفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، والتي استمرت يومين، بمشاركة وفود الدول الضامنة- إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافرينتييف-إيران-وروسيا-وتركيا-تناقش-العملية-التركية-المحتملة-في-شمال-سوريا--1063679657.html
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العالم العربي, محادثات أستانا
الخارجية السويسرية: لا تعليق على كلمات لافرينتييف بشأن نقل المحادثات حول سوريا من جنيف
10:24 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
لم تعلق وزارة الخارجية السويسرية على بيان الممثل الخاص للرئيس الروسي سوريا الكسندر لافرينتييف حول ضرورة تأجيل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشنجر: "وزارة الخارجية لا تعلق على تصريحات السيد لافرينتييف".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن سويسرا، كونها بلدا توجد فيه منظمات دولية، "لا تزال مفتوحة للاجتماعات الدبلوماسية في جميع أنواعها".
وقال لافرينتييف للصحفيين إنه يجب البحث عن مكان جديد يحل محل جنيف التي فقدت وضعها المحايد، فمن الضروري إيجاد منصة أخرى لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا.
حذا وانطلقت أمس، في نور سلطان عاصمة كازاخستان، الجولة الـ18 لمفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، والتي استمرت يومين، بمشاركة وفود الدول الضامنة- إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة.