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https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدفاع-الروسية-الحصول-على-وثائق-تؤكد-تعاون-الدفاع-الأوكرانية-والأمريكية-بشأن-البرامج-البيولوجية-1063719611.html
الدفاع الروسية تعلن الحصول على وثائق تؤكد تعاون الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية
الدفاع الروسية تعلن الحصول على وثائق تؤكد تعاون الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الحصول على وثائق تؤكد تعاون وزارتي الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:42+0000
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن الحصول على وثائق تؤكد تعاون الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية

13:42 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الحصول على وثائق تؤكد تعاون وزارتي الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية.
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