https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدفاع-الروسية-الحصول-على-وثائق-تؤكد-تعاون-الدفاع-الأوكرانية-والأمريكية-بشأن-البرامج-البيولوجية-1063719611.html
الدفاع الروسية تعلن الحصول على وثائق تؤكد تعاون الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية
الدفاع الروسية تعلن الحصول على وثائق تؤكد تعاون الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الحصول على وثائق تؤكد تعاون وزارتي الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:42+0000
2022-06-16T13:42+0000
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن الحصول على وثائق تؤكد تعاون الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية
13:42 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، الحصول على وثائق تؤكد تعاون وزارتي الدفاع الأوكرانية والأمريكية بشأن البرامج البيولوجية.