https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدفاع-الروسية-الغرب-استخدم-ذات-الأساليب-لتغيير-الحومة-في-أوكرانيا-وسوريا-1063706212.html

الدفاع الروسية: الغرب استخدم المعابر لدعم الإرهاب في سوريا ونفس الأساليب لتغيير حكومة كييف

الدفاع الروسية: الغرب استخدم المعابر لدعم الإرهاب في سوريا ونفس الأساليب لتغيير حكومة كييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أمريكا قلصت التعاون مع السلطات السورية فيما يخص المعابر الحدودية المخصصة لأهداف إنسانية، وتطالب الآن بتمديد مهمه... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T11:32+0000

2022-06-16T11:32+0000

2022-06-16T11:58+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم العربي

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وأشار رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إلى أن أمريكا وحلفاءها، تتجنب، تحت أي ذريعة، التواصل مع السلطات السورية، لكنهم يدفعون من أجل توسيع عمل هذه القنوات العابرة للحدود.ونوه ميزينتسيف إلى أنه، وفي الوقت نفسه، فإن عملية تسليم الإمدادات الإنسانية من خلال خطوط الاتصال لصالح المواطنين السوريين، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، لم يتم تنفيذها عمليا، مبينا أنه في المجموع ، تم تنفيذ أربعة أعمال إنسانية متفق عليها مع دمشق تحت رعاية الأمم المتحدة.وشدد ميزينتسيف على أن هذا هو الهدف الرئيسي للغرب الذي يسعى بأي وسيلة للحفاظ على الوجود غير الشرعي لقواته في سوريا من أجل زيادة نهب الثروات الطبيعية الملوكة للشعب السوري.وحذر ميزينتسيف من أن قيام أمريكا بإلغاء العقوبات عن المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية فقط، هو إجراء من شأنه أن يقسم الشعب السوري.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدفاع-الروسية-الدول-الغربية-تتسبب-في-تهديد-اللاجئين-السوريين-لهوية-الدولة-اللبنانية--1063706063.html

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