https://arabic.sputniknews.com/20220616/السفيرة-الفرنسية-في-بيروت-تؤكد-دعم-بلادها-للبنان-وجيشه-1063700844.html

السفيرة الفرنسية في بيروت تؤكد دعم بلادها للبنان وجيشه

السفيرة الفرنسية في بيروت تؤكد دعم بلادها للبنان وجيشه

كرمت السفيرة الفرنسية آن غريو خلال احتفال في قصر الصنوبر في لبنان، بمناسبة اختتام النسخة الحادية عشرة من "مباراة الفرنكوفونية" المخصصة للجيش اللبناني، نحو 24... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T10:44+0000

2022-06-16T10:44+0000

2022-06-16T10:44+0000

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وقالت غريو إن "هذه المبادرة تشكل جزءا لا يتجزأ من الإلتزام الفرنسي تجاه الفرنكوفونية في القوات المسلحة اللبنانية"، مشيرة إلى أن فرنسا "افتتحت نحو 14 مركزا لغويا ضمن أفواج الجيش اللبناني ومدارسه على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تطوير وتعزيز تعلم اللغة الفرنسية في البيئة العسكرية"، بحسب موقع "lebanon24".وأشارت السفيرة إلى أن "تدريب الجنود على تعلم الفرنسية هو لتمكينهم من المشاركة بجدية في العديد من العمليات المشتركة مع الجيش الفرنسي، والاستفادة بشكل أفضل لاكتساب مهارات جديدة أكان من خلال تبادل الكوادر أو إرسال مفارز عملياتية، أو تنفيذ مهمات بالشراكة مع الكتيبة الفرنسية في قوات الدولية العاملة في الجنوب، وهذا يعزز التعاون العملاني بين الجيشين اللبناني والفرنسي وبين جيوش الدول الفرنكوفونية، وهذا كله يشكل قيمة مضافة لأمن واستقرار بلد الأرز".واعتبرت أن "نجاح هذه المباراة هو دليل إضافي أن التعاون مع الجيش اللبناني يسير بشكل جيد جدا"، حيث شكرت "الدول الفرنكوفونية الشريكة في هذا المبادرة وهي بلجيكا، كندا وسويسرا"، مؤكدة "التزام فرنسا بالوقوف الى جانب لبنان والجيش اللبناني".بدوره شكر الجنرال جورج صقر الذي حضر كممثل عن قائد الجيش العماد جوزف عون، السفيرة غريو "على كل الجهود التي تقوم بها من أجل لبنان ومن أجل الجيش اللبناني"، كما قدم الشكر إلى "الضباط الفرنسيين وفريق العمل الذي يتعاون مع الجيش اللبناني من أجل دعمه لتحقيق أهدافه".يذكر أن "مباراة الفرنكفونية" هي عبارة عن مسابقة تعبير كتابي باللغة الفرنسية، مفتوحة لكافة العسكريين في الجيش اللبناني والتي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2009 وشارك في هذه الدورة نحو 6200 مشترك.وفي ختام الحفل، قدمت السفيرة غريو والسفارات المشاركة الجوائز التكريمية لـ 24 فائزا في هذه المباراة.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/لبنان-عون-يحدد-23-يونيو-موعدا-للاستشارات-النيابية-الملزمة-1063638875.html

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