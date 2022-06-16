https://arabic.sputniknews.com/20220616/العراق-عازمون-على-إجراء-محادثات-مباشرة-بين-السعودية-وإيران-ببغداد-1063739331.html
العراق: عازمون على إجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران ببغداد
العراق: عازمون على إجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران ببغداد
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن حكومة بلاده عازمة على إجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران في بغداد وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T17:46+0000
2022-06-16T17:46+0000
2022-06-16T17:46+0000
السعودية
العراق
إيران
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وحسب بيان الخارجية العراقية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية فؤاد حسين، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس.من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني، الجولة الأخيرة من المفاوضات مع السعودية التي جرت في بغداد بـ"الإيجابية".كما ذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف.وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/هل-حققت-المفاوضات-بين-السعودية-وإيران-تقدما-على-الأرض-وما-هو-الموقف-الأمريكي؟-1063302703.html
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السعودية, العراق, إيران
العراق: عازمون على إجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران ببغداد
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قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن حكومة بلاده عازمة على إجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران في بغداد وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعية.
وحسب بيان الخارجية العراقية
، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية فؤاد حسين، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس.
وأعرب حسين، عن ارتياحه للمحادثات الجارية بين طهران والرياض، لافتا إلى عزم الحكومة العراقية على مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية البلدين في بغداد.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني، الجولة الأخيرة من المفاوضات مع السعودية التي جرت في بغداد بـ"الإيجابية".
كما ذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف.
وأجرت السعودية وإيران
5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.