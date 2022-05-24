عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/وزير-الخارجية-السعودي-يكشف-تطورات-المحادثات-مع-إيران-1062658510.html
وزير الخارجية السعودي يكشف تطورات المحادثات مع إيران
وزير الخارجية السعودي يكشف تطورات المحادثات مع إيران
اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما وصفه بأنه "غير كاف" في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران، مشيرا إلى أن هناك حقبة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:54+0000
2022-05-24T13:54+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/21/1043502148_0:353:2855:1959_1920x0_80_0_0_b590e46a0204f431b158fa4f7f436e9f.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بن فرحان، في جلسة بعنوان (نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط) ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيادينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران بأن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".وتابع "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر"، مضيفا "نحن في حوار وأحرزنا تقدما لكنه ليس كافيا"، كما حث بن فرحان إيران على "أن تدخل في الحقبة التي ستشهد تغييرا مميزا".وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي "إذا وصلنا إلى اتفاق نووي جيد سيكون أمرا جيدا".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إيران-تعلن-التفاوض-مع-السعودية-والكويت-لحل-أزمة-حقل-الدرة-1062388868.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/21/1043502148_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_0663476d1f3a1048397f50ada66240b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران

وزير الخارجية السعودي يكشف تطورات المحادثات مع إيران

13:54 GMT 24.05.2022
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
تابعنا عبرTelegram
اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما وصفه بأنه "غير كاف" في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران، مشيرا إلى أن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة جميع الدول.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بن فرحان، في جلسة بعنوان (نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط) ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيادينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران بأن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".
وتابع "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر"، مضيفا "نحن في حوار وأحرزنا تقدما لكنه ليس كافيا"، كما حث بن فرحان إيران على "أن تدخل في الحقبة التي ستشهد تغييرا مميزا".
حقل غاز سوري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
إيران تعلن التفاوض مع السعودية والكويت لحل أزمة "حقل الدرة"
18 مايو, 12:16 GMT
وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي "إذا وصلنا إلى اتفاق نووي جيد سيكون أمرا جيدا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала