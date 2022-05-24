https://arabic.sputniknews.com/20220524/وزير-الخارجية-السعودي-يكشف-تطورات-المحادثات-مع-إيران-1062658510.html
وزير الخارجية السعودي يكشف تطورات المحادثات مع إيران
وزير الخارجية السعودي يكشف تطورات المحادثات مع إيران
اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما وصفه بأنه "غير كاف" في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران، مشيرا إلى أن هناك حقبة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:54+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بن فرحان، في جلسة بعنوان (نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط) ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيادينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران بأن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".وتابع "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر"، مضيفا "نحن في حوار وأحرزنا تقدما لكنه ليس كافيا"، كما حث بن فرحان إيران على "أن تدخل في الحقبة التي ستشهد تغييرا مميزا".وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي "إذا وصلنا إلى اتفاق نووي جيد سيكون أمرا جيدا".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إيران-تعلن-التفاوض-مع-السعودية-والكويت-لحل-أزمة-حقل-الدرة-1062388868.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
وزير الخارجية السعودي يكشف تطورات المحادثات مع إيران
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اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما وصفه بأنه "غير كاف" في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران، مشيرا إلى أن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة جميع الدول.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بن فرحان، في جلسة بعنوان (نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط) ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن
والتعاون وأيادينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران بأن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".
وتابع "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر"، مضيفا "نحن في حوار
وأحرزنا تقدما لكنه ليس كافيا"، كما حث بن فرحان إيران على "أن تدخل في الحقبة التي ستشهد تغييرا مميزا".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي "إذا وصلنا إلى اتفاق نووي جيد سيكون أمرا جيدا".