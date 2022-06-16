https://arabic.sputniknews.com/20220616/الولايات-المتحدة-موسكو-تنتهك-الوثيقة-التأسيسية-1063723321.html
الولايات المتحدة: موسكو تنتهك "الوثيقة الأساسية"
الولايات المتحدة: موسكو تنتهك "الوثيقة الأساسية"
قالت المندوبة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، إن "الناتو لم يعد يلتزم بالقيود التي تنص عليه الوثيقة الأساسية المبرمة بين روسيا والناتو، نظرا لأن... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:34+0000
2022-06-16T14:34+0000
2022-06-16T14:42+0000
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أضافت جوليان سميث أن جميع حلفاء الحلف مقتنعون تماما بخرق روسيا لبنود الوثيقة، لافتة إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر إلى عدم الالتزام بالمعاهدة الأساسية، وذلك في إطار اتخاذ قرار بشأن توزيع القوى.غير أن المندوبة الأمريكية لدى الناتو راوغت في الإجابة على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان حلف شمال الأطلسي ينوي تمزيق المعاهدة مع روسيا، مشيرة إلى توافق الآراء حيال عدم وجود القيود لتطبيق هذا القرار.هذا وتنص الوثيقة الأساسية المبرمة بين روسيا و"الناتو" عام 1997 على عدم اعتبار بعضهما البعض كعدو، حيث تمت الموافقة على إمكانية الحفاظ على سياسة الردع، كما تعهد الحلف أيضا بعدم نشر قوات قتالية كبيرة، إضافة إلى السلاح النووي في أراضي الدول التي قد ترغب في الانضمام إليه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة: موسكو تنتهك "الوثيقة الأساسية"
14:34 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
قالت المندوبة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، إن "الناتو لم يعد يلتزم بالقيود التي تنص عليه الوثيقة الأساسية المبرمة بين روسيا والناتو، نظرا لأن موسكو تخرق بنود المعاهدة".
أضافت جوليان سميث أن جميع حلفاء الحلف مقتنعون تماما بخرق روسيا لبنود الوثيقة، لافتة إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر إلى عدم الالتزام بالمعاهدة الأساسية، وذلك في إطار اتخاذ قرار بشأن توزيع القوى.
غير أن المندوبة الأمريكية لدى الناتو راوغت في الإجابة على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان حلف شمال الأطلسي ينوي تمزيق المعاهدة مع روسيا، مشيرة إلى توافق الآراء حيال عدم وجود القيود لتطبيق هذا القرار.
هذا وتنص الوثيقة الأساسية المبرمة بين روسيا و"الناتو" عام 1997 على عدم اعتبار بعضهما البعض كعدو، حيث تمت الموافقة على إمكانية الحفاظ على سياسة الردع، كما تعهد الحلف أيضا بعدم نشر قوات قتالية كبيرة، إضافة إلى السلاح النووي في أراضي الدول التي قد ترغب في الانضمام إليه.